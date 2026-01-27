スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは雨が降りましたね。



このあとは再び寒気が入り、次第に雪へと変わる見通しです。



きょうの県内は、低気圧や気圧の谷の影響で、広い範囲で雨が降りました。

最高気温は富山市で4.8度、砺波市で5.9度でした。



再び寒気が入るということですがいつ頃から雪になりますか。

日付が変わる頃には雪へと変わる見込みです。



こちらは、あす午前9時の予想天気図です。

次第に冬型の気圧配置となっていきます。

等圧線が低気圧側にふくらんでいる部分がありますが、これが「気圧の谷」です。

特に日本海の海上では上昇気流が発生しやすく、雪雲が発達しやすくなります。

そして、あさって木曜日です。

予想天気図を見ると、強い西高東低の冬型の気圧配置となります。

等圧線が縦に並び、北西から強い寒気が流れ込んできます。

上空1500メートル付近の寒気の予想では、平野部でも雪を降らせる目安となる、マイナス8度以下の寒気が県内に入り込んできます。

その後も寒気は居座り続け、30日金曜日には、マイナス12度以下の非常に強い寒気に覆われる見込みです。

あさって木曜日から金曜日にかけては、大雪となる恐れがあります。

予想降雪量です。あす夕方からあさって夕方までの24時間降雪量は多い所で平野部が30センチ、山間部が50センチ。

その後の24時間では、平野部が40センチ、山間部が70センチです。



これまでに降った雪に加え、さらに積雪が増えるので、なだれや屋根からの落雪に十分、注意してください。