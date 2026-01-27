スタジオには政治担当の神林記者です。

先週金曜日の衆議院解散からわずか4日で公示となりましたね。



解散から来月8日の投票日までは16日間で戦後最短です。

まずは県内選挙区の今回の焦点です。

おととしの前回衆院選では3選挙区を自民が独占し、立憲は富山1区の候補が比例代表で復活当選しました。

今回も自民が3選挙区を独占するのか、それとも野党が阻むのかがポイントです。



では選挙区ごとに構図をみていきます。

まずは富山1区です。





自民は、元職の中田宏さんが立候補しました。公認は、前職優先が原則ですが、前職を外して擁立しました。山登志浩さんは前回は立憲公認で1区で僅差で敗れ、比例で復活当選しました。今回は新党の「中道改革連合」から立候補です。共産は党地区役員の青山了介さんが4回連続の立候補、去年の参院選で躍進した参政は斉藤匠さんが立候補しました。今回、1区の構図のカギを握っていたのが自民前職の田畑裕明さんです。田畑さんは無断・架空の党員登録問題などで1区の自民公認候補から外され、いったんは無所属で立候補すると表明し、自民分裂選挙となる可能性がありました。しかし急転直下、公示前日のきのうになって、比例代表での立候補を決めました。選挙区にこだわっていた田畑さんですが、きょうは。田畑裕明さん「私はこれまでの13年間、国政で仕事をさせていただきました。今回、比例で立候補ということで腹を決めまして、高市政権をしっかり支えていきたいというふうに思っております」今回、比例代表で田畑さんの名簿順位は12位ですね。この順位をどうみますか。党本部が前職の田畑さんに一定の配慮をした順位といえます。順位が上の11人はいずれも前職で選挙区との重複立候補です。富山県関係の候補では1区の元職・中田さんは13位、比例単独の新人・古井康介さんは20位です。田畑さんの当落は、順位が上の11人がどれだけ選挙区で勝ち上がるかに左右されます。ちなみに、北陸信越ブロックの自民の獲得議席は2021年は6議席、前回2024年は4議席でした。そのほかの政党は選挙区との重複を含め、ご覧の人数を比例代表北陸信越ブロックの名簿にのせています。改めて富山1区の焦点は何でしょうか。前回と構図が大きく変わりました。こちらは前回2024年の1区の結果です。自民と立憲の候補の差がわずか738票の激戦でしたね。今回、自民は5期務めた田畑さんを外し、富山では議員経験のない中田さんに代わりました。また自民と維新の連立政権になって初めての国政選挙です。一方、これまで立憲公認だった山さんは、新党の中道からの立候補ですね。自民との連立政権を離れて立憲と新党を結成した公明は、1区でおよそ1万票の票を持つとされます。この公明票がどの程度上積みされるのかも注目です。また共産の青山さんは政権批判票を取り込めるか、参政の斉藤さんは保守層の支持を集められるかがポイントとなりそうです。続いて富山2区です。2人が立候補しています。2021年の衆院選と同じ顔ぶれによる一騎打ちですね。自民は前職の上田英俊さんが3期目を目指します。政治の安定が必要だと訴え、国土交通大臣政務官など実績をアピールします。立憲から中道に加わった新人の越川康晴さんは、立憲の支持母体・連合富山からは、推薦ではなく支持となりましたが、政権批判票も取り込んでの得票拡大を目指します。そして富山3区です。自民前職で7期目を目指す橘慶一郎さんは、石破前政権で官房副長官などを務めた実績をアピールします。共産・新人の坂本洋史さんは国政選挙10回目の挑戦、そして国民・新人の山本圭太さんと参政・新人の直原美和子さんは初めての立候補で、それぞれ党勢拡大を目指します。今回の選挙は、先週からの寒波で雪の中での戦いとなっていますね。きょうの第一声は従来通り屋外で行った陣営がある一方で、屋内で行ったところも目立ちました。寒い中で支援者に長時間いてもらうわけにはいかないという判断ですね。各陣営に聞くと街頭演説や個人演説会のように人を集める、という手法が取りづらく、SNSなどにより力を入れていきたいという声もありました。エブリィでは投票の参考になるような情報をお伝えしていきます。ここまで神林記者でした。