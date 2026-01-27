ハニーズの「FINAL SALE」でお得に冬服を買い足そアウターやマフラー、さらに福袋までも衝撃プライスに。

ファッションブランド「ハニーズ」は、2026年1月27日現在、お得な「FINAL SALE」を開催中。

今すぐ使える冬向けのあったかウェアや小物が、さらにお買い得になっています。

1000円以下のアイテムもたっぷり

公式オンラインストアでの対象アイテムは、全部で655点。トップス、ボトムス、アウター、ファッショングッズまで、豊富に揃っています。

暖かくソフトな肌触りの「ハニぽか」シリーズからは「フード付エコファー手袋」（1980円→1280円）や「暖カラースキニー」（3480円→2480円）、真冬のお出かけに活躍するアウターからは「衿付ファーブルゾン」（4980円→2980円）や「ファイバーダウンブルゾン」（4355円→3980円）などが値下げへ。

「フェイクムートン手袋」（1980円→980円）、「チェック柄マフラー」（1480円→980円）、「2wayムートン風ハット」（1680円→780円）、「ニットビーニー」（1280円→680円）など、可愛く防寒対策ができる1000円以下のグッズも目白押しです。

さらに、人気キャラクター「お文具といっしょ」が描かれた豪華5点入りのハッピーバッグ（4980円→3980円）も、セール価格でゲットできます。

冬物を買い足すなら、お得な今がチャンス。完売アイテムや残りわずかのアイテムも増えているので、早めのチェックを。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）