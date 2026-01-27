¡ÖÌ¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ä¡× ¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆüËÜ¿©¤È¤Ï¡©¡ÖCLOSE YOUR EYES¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹â¿ÈÄ¹¤È¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î»ý¤Á¼ç CLOSE YOUR EYES ¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó
´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPROJECT 7¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿7¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢CLOSE YOUR EYES¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥Ì¥¯¡¢¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥è¥¸¥å¥ó¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¡¢¥±¥ó¥·¥ó¡¢¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥Ù¤«¤é¤Ê¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê7¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Èà¤é¤Ï¡¢·ëÀ®Ä¾¸å¤Ë¡ØÂè39²ó Golden Disc Awards¡Ù¤Ç½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¤½¤³¤«¤é°ìÇ¯¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤ÎÆ±¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥¤¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï½é¤ÎÍèÆüÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏÍ£°ì¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
--¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤µ¤ó¡§½é¤á¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢CLOSER¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡ª
--¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ê¤É¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¤´¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤µ¤ó¡§Îý½¬Ãæ¤Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ìÀ¸·üÌ¿Â©¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¶µ¤¨¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ÌÃÖ¤òºÙ¤«¤¯µ¤¤Ë¤¹¤ëÇÉ¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¡Ö²¿ÈÖ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤¬¾®¤µ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--CLOSE YOUR EYES ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤µ¤ó¡§ËÍ¤¿¤Á¤Î¶Ê¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ØAll My Poetry¡Ù¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¶Ê¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏËÍ¤ÎÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
--ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤µ¤ó¡§ºÇ¶á¤Ï¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç´Ú¹ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¸ì¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÆ°²è¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
--ºÇ¶á¿©¤Ù¤¿´Ú¹ñÎÁÍý¤ä¤ª¹¥¤¤Ê´Ú¹ñÎÁÍý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤µ¤ó¡§¥æ¥Ã¥±¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¤Ç¤¹¡ª¥æ¥Ã¥±¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³ø»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ã¥±¤È¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¤ÎÁêÀ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª
--ÆüËÜ¤ÇÉ¬¤º¿©¤Ù¤ë¡ª¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¤ä¤ª¤ä¤Ä¤¬¤¢¤ì¤ÐÍýÍ³¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤µ¤ó¡§ÆüËÜ¤Ç¤ÏÉ¬¤º¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤ËÌ¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÆüËÜ¿©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
--¥ª¥¹¥¹¥á¤Î´Ú¹ñ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤µ¤ó¡§Æî»³¥¿¥ï¡¼¤Ç¤¹¡ª
ËÍ¤¬½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¤ËÍè¤¿»þ¡¢Îý½¬À¸¤ÎÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ·Ê¿§¤ò¸«¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ï¡¼¤Î¾å¤«¤é±ó¤¯¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤»¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥ó¥µ¡¼¥È³µÍ×¡ä
CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN
¡ÚÅìµþ¡Û
2·î10Æü(²Ð)/2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)
²ñ¾ì¡§Zepp Divercity(TOKYO)
¡Ú°¦ÃÎ¡Û
2·î13Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§Zepp Nagoya
¡ÚÂçºå¡Û
2·î15Æü(Æü)
²ñ¾ì : Zepp Osaka Bayside
¢¨¸ø±é²ñ¾ì¤´¤È¤Ë³«±é»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø±é¾ÜºÙ¤ÏCLOSE YOUR EYES ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢
▶︎https://closeyoureyes.jp/news_detail.html?index=8206
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤µ¤ó¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥Æ¥¥¹¥È¡á¤ß¤ä¤·¤Þ
¡ÚPROFILE¡Û
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¡ÊMA JINGXIANG¡Ë
´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØPROJECT 7¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼7¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCLOSE YOUR EYES¡×Í£°ì¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
À¸Ç¯·îÆü¤Ï2004Ç¯2·î16Æü¡£¿ÈÄ¹188cm¡£¡ØPROJECT 7¡Ù¤Ç¤ÏºÇ½ª1°Ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡£