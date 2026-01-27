読売ジャイアンツの山粼伊織（27）が1月24日、Instagramを更新。愛犬・ロイドとの近影を公開した。

「キャンプ前に髪の毛切って、ロイドと公園」というコメントと共に投稿された写真は、公園内で、山粼が愛犬を膝に乗せた2ショット。サングラス姿の山粼は、散髪したばかりのスッキリした新ヘアスタイルを披露し、ポーズを決めた。ロイドは、首元に赤いスカーフを巻いており、飼い主に寄り添いつつ、キュートなカメラ目線を向けている。

【画像】散髪した山粼伊織（画像はの山粼伊織のInstagramより引用）

この投稿には、巨人のチームメイトたちが即反応。投稿内で、山粼が「明日トークショーよろしく～」と呼びかけていた田中瑛斗（26）から「よろぴーまん」とお茶目な返しが届いたほか、船迫大雅（29）や西武の隅田知一郎（26）も反応。守護神・大勢（26）から、「すごいスライダーだ」と、投稿内容とは関係のない“bot風”のコメントが寄せられると、山粼が「そんなコメントばっかりやとコメント欄封鎖するぞ！！」と、鋭いツッコミをいれる掛け合いも展開された。

また、Instagramユーザーからは、「伊織くんもキマってるけど、ロイドくんもキメてて可愛い」「散髪短い！安定にいおりさんとロイドくん可愛すぎます」「いおりーーーん」「散歩の服でこれはよすぎ」「めっちゃオシャレ！！」という絶賛のコメントが寄せられている。