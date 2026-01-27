豊潤で華やかな香り。irohaのデリケートゾーン専用泡ソープに数量限定「ローズブルームの香り」が登場

TENGAが展開する、デリケートゾーンケアブランド「iroha INTIMATE CARE（イロハ インティメートケア）」は、デリケートゾーン専用泡ソープ「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】」の限定品として「ローズブルームの香り」をロフト一部店舗にて先行発売しています。

1月6日よりiroha公式オンラインストアにて予約を開始しており、1月13日よりiroha公式オンラインストア、TENGA LAND、TENGA STORE TOKYO、ロフト全店で発売。そして1月27日よりアットコスメトーキョー、アットコスメオオサカで発売、また2月1日より全国のバラエティストアなどで発売します。

■洗練された香りとしっとりやわらかな洗い上がりのデリケートゾーン専用泡ソープ

2020年に発売した「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】」は今回、「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】 ローズブルームの香り」が数量限定で登場。

気になるくすみ（※1）をケアする5種の成分（※2）と、乾燥や肌荒れからお肌を守る10種の保湿成分（※3）を配合し、しっとり、やわらかな洗い上がりに。3種のローズをベースに、ジャスミンやイランイランを加え、華やかさの中にかすかに甘さと深みを感じる香りにし、贅沢なバスタイムを演出します。

※1 乾燥や古い角質汚れなど

※2 ナイアシンアミド、グルタチオン、3-O-エチルアスコルビン酸、ユキノシタエキス、メリアアザジラクタ葉エキス（保湿成分）

※3 ヒアルロン酸Na、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、セラミドAG、セラミドEOP、グリチルリチン酸2K、エーデルワイスエキス、ボタンエキス、ニガヨモギエキス

■製品概要

iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】ローズブルームの香り

価格：1,650円

容量：150mL 1プッシュ量約1mL

使用量の目安：1回のご使用につき、2〜3プッシュ

ボトルサイズ：全長 170mm、胴幅 49mm

URL：https://store.tenga.co.jp/shop/information/feature_iroha_IIF08

（フォルサ）