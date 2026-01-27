米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手（39）が1月25日、自身のXを更新し、ラジオで現在の状況について話したことを報告した。投稿では「ラジオでわかりやすく現状の話をしました」とつづり、stand.fmで配信された「ダルビッシュの言いたい放題 ライブ」を紹介している。ラジオ内では、リハビリ期間中の現状や今後の考えについて、自身の言葉で丁寧に説明した。

配信は犬の散歩をしながら、歩く音が混じる自然体の雰囲気で進行。久しぶりのラジオということもあり、落ち着いた口調で、報道によって伝わりにくかった細かなニュアンスを補足する場面が目立った。「引退ではない」「リハビリは順調」と繰り返し強調し、「なかなかわかってもらえない」と、取材記事の見出しだけが独り歩きしてしまう現状への率直な思いものぞかせていた。ダルビッシュは今後3年契約を選ばず、リハビリを続けながら、2027年以降に再び自信を持って投げられる状態になった時点で勝負したいという思いを明かした。

【画像】記者会見するダルビッシュ ワイルドカードシリーズ 記者会見するパドレスのダルビッシュ＝シカゴ（共同）

この投稿には、Xユーザーから「リハビリが成功して再びマウンドに立つ事を切に願います 2006からずっと応援してます」「ちゃんと自分の言葉で説明してくれるのはありがたい」「細かいニュアンスは活字にすると省略されてしまうこともあるので生でお話が伺えて良かったです リハビリ中にもラジオをやってくださいね」「ダルさんならまだやれます。頑張ってください日本の、世界のレジェンド」といった声が寄せられている。