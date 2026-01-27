全豪オープン

大会期間：2026年1月22日～2026年1月30日

開催地：オーストラリア メルボルン

コート：ハード（屋外）

結果：[セム ファーベーク / カテリナ シニアコバ] 1 - 2 [マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチ]

全豪オープン第10日がオーストラリア メルボルンで行われ、混合ダブルス準々決勝で、セム ファーベーク / カテリナ シニアコバとマヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチが対戦した。

第1セットはマヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチが7-6で先取。第2セットはセム ファーベーク / カテリナ シニアコバが6-3で奪い返したが、第3セットはマヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチが10-8で制し、マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-27 19:42:06 更新