遅くなってもパパっと作れる！がっつり「お肉のおかず」時短グルメ3選
【画像を見る】食べてみて！箸でほぐれるほどのやわらかさ「豚肉の味噌煮込み」
「副菜はあるのに、メインを作る時間がない…」そんな日って意外と多いもの。そこで頼りになるの冷凍の時短グルメ。ストックしておくだけでパッと食卓が整います。今回は、ネット通販で手軽に購入できるアイテムの中から、ご飯が進む「お肉のおかず」を厳選してご紹介。焼くだけ・温めるだけで、メイン料理があっという間に完成します。
■外はカリッ！中は熱々ジューシー
手羽先餃子 生・5本入×2袋セット
2,980円（税込み）
骨を抜いた手羽先の中にキャベツ、白菜、玉ねぎやニラなど野菜をたっぷり使った餃子餡が詰め込まれています。フライパンやグリルで焼いたり、揚げたり鍋に入れたりと食べ方は自由自在。骨がないから子どもにも食べやすいと好評です。ビールのおつまみにも！
■やわらかな豚肉と甘辛みそがクセになる味わい！
豚肉の味噌煮込み 210g×1袋
1,380円（税込み）
豚バラ肉を使用し、ローストと真空調理を繰り返す製法によって箸でほぐれるほどのやわらかさに。赤だしみそ仕立ての濃厚なたれは、焦がしにんにくが隠し味。ご飯が止まらない味わいです。
人気ランキング上位のお墨つき
口の中でとろけるようなやわらかさと、風味豊かなみそだれでファン多数！ そのままおかずやおつまみにするほか、ご飯にのせてみそ煮込み豚丼にするのも◎ 。
商品担当スタッフ・Ａが試してみた！
濃厚なみそ味でご飯が進みます
甘辛いみそ味はご飯との相性抜群！ じっくり調理されているので、お肉はほろほろで食べやすいです。おかずを作る時間がないときに重宝しますよ。
■希少部位「とうがらし」を使用！ローストビーフの最高傑作
豊代A4・A5黒毛和牛 ローストビーフ 300g
5,980円（税込み）
豊代A4・A5黒毛和牛の希少部位「とうがらし」を使用したローストビーフ。脂の柔らかさや旨味ではなく赤身の美味しさが際立った上質な牛肉を、添加物を使用せず岩塩と胡椒だけで焼き上げています。特製ソース・レホール付き。
＊ ＊ ＊
時短グルメを準備しておくと、お弁当を買ったり外食する機会が減る傾向に。外で食べることに比べると、おいしいお肉料理がリーズナブルに味わえますね！
文＝徳永陽子