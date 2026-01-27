「セレブレーション中の暴言で…」アーセナル戦決勝弾のユナイテッドFWに思わぬ処罰？ 英紙が報じる「FAは試合の価値を落とす明確かつ意図的な不正行為と見ている」
現地１月25日に開催されたプレミアリーグ第23節で、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でアーセナルと対戦。３−２で勝利した。
この一戦で決勝点をマークしたのはマテウス・クーニャだ。87分、敵陣中央のやや左寄りでパスを受けると、ドリブルで持ち運び、ペナルティアーク手前で右足を一閃。強烈なシュートをゴール右に突き刺した。
大仕事を果たしたブラジル代表FWだが、しかし得点後の振る舞いで、思わぬ処罰が下されるかもしれない。
英紙『INDEPENDENT』は「マテウス・クーニャ、アーセナル戦でのセレブレーション中の暴言で出場停止の危機」と題した記事を掲載。歓喜のランのあと、ゴールパフォーマンスの最後にカメラをまっすぐ見つめ、はっきりとは聞き取れなかったものの、冒涜的な言葉を含む何かを叫んだという。
記事によると、この件に英衛星放送『Sky Sports』のコメンテーターであるピーター・ドゥルーリーは、「不適切な発言が聞こえたようでしたら、お詫び申し上げます」と謝罪。そしてイングランドサッカー協会（FA）は、過去にも似たケースに厳しい対応を取ってきたようだ。
「『レンズに直接、罵詈雑言を浴びせる行動を、FAは試合の価値を落とす明確かつ意図的な不正行為と見ている』としており、このような規律違反は以前にもマンチェスター・ユナイテッドを悩ませたことがある。
カメラに向かって罵倒した最も有名な例は、ウェイン・ルーニーがウェストハム戦でチームを４−２の逆転勝利に導くゴールを決めた後に行なったもので、彼は２試合の出場停止処分を受けた」
いまだ公式発表は出ていない。仮にクーニャがルーニーと同じ制裁を科される場合、24節・フルアム戦、25節・トッテナム戦と本拠地での２連戦を欠場することになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】決勝弾のクーニャが披露したセレブレーション
【動画】決勝弾のクーニャが披露したセレブレーション