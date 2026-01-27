超本気の「キングダム×(駆ける)佐賀県」プロジェクトが本格始動！本郷奏多「防波堤に全ページ…毎⽇通えばタダで全巻読めてしまう」
2026年1月27日、佐賀空港にて、人気漫画『キングダム』と佐賀県のコラボプロジェクト「キングダム×(駆ける)佐賀県 〜佐賀の火を絶やすでないぞォ。〜」のオープニングセレモニーが開催。連載20周年を祝した本プロジェクトの始動に、映画版で「成嬌(せいきょう)」を演じた本郷奏多さんも登壇し、作品愛あふれるトークで会場を沸かせた。
【写真】コミックス1巻から77巻までの全ページが300メートル超にわたって続く圧巻の「キングダム読破堤」
■山口知事「佐賀が生んだスーパースター・原先生との熱いコラボ」
イベントの冒頭、主催者として登壇した佐賀県知事の山口祥義さんは、熱い言葉でプロジェクトの意義を語った。
「作者の原泰久さんは、キングダムを作ってくれた、佐賀県が生んだスーパースターです 。キングダムはいろんな人の人生に勇気を与えてくれる 。今回、ついにコラボということで、佐賀県らしい取り組みができるんじゃないかなと思います」
山口知事は「佐賀の火を絶やすでないぞォ。」と力強く宣言し、佐賀の情熱を全国へ届ける決意を力強く表明した。
■本郷奏多が語る“キングダム愛”と佐賀空港の没入感
映画『キングダム』で王弟・成嬌役を演じた俳優の本郷奏多さんは「成嬌役を演じさせていただいたご縁はもちろん、キングダムの漫画自体もすごく大好き。原先生の故郷である佐賀でのイベントということで、非常に光栄なことなのでぜひお邪魔させてください、と来させていただきました」と“キングダム愛”を披露。
佐賀について聞かれると「今回初めて佐賀に来ました！なので、佐賀に来る機会を作ってくださったキングダムには感謝ですね」とコメントした。
⼭⼝知事とのトークセッションでは「キングダム読破堤」について盛り上がり、「300メートルもの防波堤に全ページが貼ってあるなんて凄まじい。毎⽇通えばタダで全巻読めてしまうわけですよね(笑)。すごいことやってるなと思いました。また、戦いの中での過激なシーンを佐賀名産の『佐賀海苔』で隠している演出は、⾮常にセンスがあるなと思いました！」と、前代未聞の取り組みに興味津々な様⼦の本郷さん。
⼭⼝知事が「私もね、あれ読めないんじゃないかなって、なんとなく貼ってあるだけじゃないかなと思ったら、しっかり読めて。で、これで(過激なシーンを)隠しているんですよ」と、実物の佐賀海苔を取り出すと、本郷さんは「あ、海苔だ！もらっていいんですか？知事はいつでも海苔を出せるんですか？(笑)」と、佐賀県の知事ならではの演出に驚きつつ笑顔を見せ、「今年の佐賀海苔はかなりおいしいですよ！」と知事が太⿎判を押すシーンも。
さらに本郷さんは「今⽇僕はキングダムファンを代表して来たつもりなんですけど、東京から来たら佐賀空港がたくさんのキングダムのイラストでドドン！とお迎えしてくれて感動しました。佐賀の各地でコラボしているので、ぜひこの機会に佐賀にキングダムファンの⽅が来てくれたらうれしいなと思います」と語り、⼭⼝知事が「⽇本中のキングダムファンに佐賀にお越しいただいて、⼈⽣の通過点にしていただきたいです」と締めくくり、会場を盛り上げた。
■伝統の火を絶やさない。人間国宝の孫・井上祐希が込めた想い
またセレモニーには、「受け継がれる⽕」の象徴として、⼈間国宝・井上萬⼆さんの孫であり、井上萬⼆窯三代⽬の陶芸家・井上祐希さんが登壇。有⽥焼特有の⽩磁と『キングダム』のキャラクターが融合したコラボレーション作品を紹介した。
井上さんは制作にあたり「象徴的なシーンである戦いのシーンを、5⼈のキャラクターで表現しました。このキャラクターをいかに引き⽴たせるかを意識して、⽩磁の⽩に、⾃分の作⾵である⾶沫の模様を掛け合わせて制作しました」と制作のこだわりを語り、今回のテーマである「⽕」について聞かれると「昨年、祖⽗を亡くし、⾃分ひとりになり、⽕が消えそうな状況でした。その時に今回の件についてお声がけをいただき、これは⾃分へのメッセージとして受け取り、祖⽗からの⽕を絶やさないぞ、と決めました」と、今回の作品に込めた想いを語った。なお、井上さんの作品は、佐賀空港3階の特別展にて⼀般公開される。
■期間限定の「佐賀キングダム空港」！
なお、佐賀空港は期間限定で「佐賀キングダム空港」という愛称を追加。空港の外壁や階段、ガラス⾯などにキャラクターや名シーンをダイナミックに装飾し、降り⽴った瞬間からまるで『キングダム』の物語が始まるような、圧倒的な没⼊感で全国から訪れるファンを出迎える。
また、期間中は空港で働くスタッフが本コラボオリジナルの「ピンバッジ」を着⽤して業務にあたり、空港全体が“チーム佐賀キングダム空港”として来訪者を迎えることに。空港3階で開催している「佐賀キングダム空港特別展」では、信が託された「夢」や王騎将軍から受け継いだ「⽭」など、物語の核となる「思いの継承」をテーマにした特別展が開催され、ファン必⾒の内容となっている。
■全⻑300メートル超の漫画展⽰『キングダム読破堤』！「佐賀海苔」で隠した演出に驚き
セレモニー後の現地取材会では、有明海沿いの防波堤に設置された「キングダム読破堤」が披露。コミックス1巻から77巻までの全ページが300メートル超にわたって続く光景は圧巻で、作中の過激なシーンは佐賀名産の「佐賀海苔」で隠すという、佐賀県ならではの独⾃のアイデアも注目を集めた。
【実施概要】
実施期間：2026年1月27日(火)〜3月29日(日)
場所：佐賀空港 [九州佐賀国際空港]
・佐賀キングダム空港特別展
実施期間：2026年1月27日(火)〜3月29日(日)
場所：佐賀空港[九州佐賀国際空港] 3階
時間：5時20分〜22時00分(※ターミナルビルの営業時間に準ずる)
※ 混雑状況によっては、入場制限を行う場合があります
観覧料：無料
・キングダム読破堤
実施期間：2026年1月27日(火)〜3月29日(日)
場所：干潟よか公園 防波堤(住所：佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀2885-2地先)
※佐賀キングダム空港から車で約10分
