雪が舞うなか、熱い選挙戦が幕を開けました。

第51回衆議院議員総選挙が公示され、県内5つの選挙区に19人が立候補しました。各候補の第一声を届け出順にお伝えします。





新潟2区に立候補したのは、参政党の新人・平井恵里子さん、日本維新の会の新人・金井典子さん、自民党の前職・国定勇人さん、中道改革連合の前職・菊田真紀子さんの4人です。





―――＜参政・新 平井恵里子候補＞

参政の平井さんは、新潟市西区で第一声。2025年の参院選では20万票を獲得し、支持の広がりを実感しました。



■参政・新 平井恵里子候補

「参政党その漢字の通り、みんなが政治に参加する党。みんなの意見を寄せ集めて、そして国会にもっていく。必ず変えることができる。」



訴えるのは、消費税の段階的な廃止です。



■参政・新 平井恵里子候補

「食料品だけだったり、2年間だけという限定的なところもありますが、参政党は消費税は廃止です。消費税は0%にもって行きます。」





―――＜維新・新 金井典子候補＞

維新の金井さんも、西区で第一声。政権与党であることを強調します。



■維新・新 金井典子候補

「政権与党として、政権与党のスピード感あふれる日本維新の会として、金井典子 全力で戦ってまいります。」



2人の息子を持つ母親の立場から、部活動の重要性を訴えたいと話します。



■維新・新 金井典子候補

「文化部になると、どこで吹奏楽を演奏すればいいのかとか、たくさんの課題が山積み。母親として声を届けていけるように12日間走り抜けようと思うのでよろしくお願いします。」





―――＜自民・前 国定勇人候補＞

自民の国定さんは、かつて市長を務めた三条市で第一声。



■自民・前 国定勇人候補

「どうか皆さん、この地域の未来を皆様方おひとりおひとりの未来を、高市早苗、自由民主党そして不肖私 国定勇人に託していただけないか。」



党が打ち出す2年間の食料品消費税ゼロについて、責任ある積極財政だと訴えました。



■自民・前 国定勇人候補

「2年間の間にしっかりとした力強い経済の循環を実現させる。これが高市早苗政権のストーリー。」





―――＜中道・前 菊田真紀子候補＞

中道の菊田さんは、燕市で第一声。「大義なき解散」と批判を強めます。



■中道・前 菊田真紀子候補

「どうか皆さん、この身勝手な大義なき高市政権のもとでの解散総選挙。雪国の意地を、雪国の誇りを、ぜひ私 菊田真紀子に託してください。」



生活者ファーストを掲げ、恒久的な食料品の消費税ゼロを強調しました。



■中道・前 菊田真紀子候補

「自分ファーストではなく、物価高で苦しむ生活者に届く政治をぜひ実現させていただきたい。」