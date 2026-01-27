雪が舞うなか、熱い選挙戦が幕を開けました。

第51回衆議院議員総選挙が公示され、県内5つの選挙区に19人が立候補しました。各候補の第一声を届け出順にお伝えします。





新潟3区に立候補したのは、参政党の新人・佐久間慶子さん、中道改革連合の前職・黒岩宇洋さん、自民党の前職・斎藤洋明さんの3人です。





―――＜参政・新 佐久間慶子候補＞

大票田、新発田市で第一声をあげた参政の佐久間さん。3日前に出馬表明したばかりです。



■参政・新 佐久間慶子候補

「コロナパンデミックの際に日本政府の対応に危機感を覚えた。本当に日本が日本のままでいられるんだろうかと。」



減税を一丁目一番地とし、移民政策や食糧問題を訴えます。



■参政・新 佐久間慶子候補

「その地域・地域で求められているものを感じながら、私がすばらしいと思っている参政党の政策をしっかり訴えたい。」





―――＜中道・前 黒岩宇洋候補＞

中道の黒岩さんは食料品の恒久的な消費税ゼロを目玉とし、与党との対決姿勢を鮮明にします。



■中道・前 黒岩宇洋候補

「高市総理の施政方針演説に格差という言葉は一言も触れられていなかった。生活感がないんですよ。」



公明党の市議とともに「生活者ファースト」を掲げて戦います。



■中道・前 黒岩宇洋候補

「私にとって今まででもっとも厳しい選挙。ほとばしる情熱で何としても選挙戦 戦い抜き、勝利をおさめる。」





―――＜自民・前 斎藤洋明候補＞

前回 選挙区で敗れ、比例復活した自民の斎藤さんは雪辱を誓います。



■自民・前 斎藤洋明候補

「マイナスからの出発は慣れています。皆さんも慣れています。あとは戦い抜くだけです。」



高市政権で政策が前進したと強調。物価高に苦しむ国民の負担軽減をさらに進めたいと訴えました。



■自民・前 斎藤洋明候補

「次に小選挙区に当選すれば当選6回。新潟の形・日本の未来を語って笑う人はいません。ぜひその力を与えてください。」