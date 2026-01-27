雪が舞うなか、熱い選挙戦が幕を開けました。

第51回衆議院議員総選挙が公示され、県内5つの選挙区に19人が立候補しました。各候補の第一声を届け出順にお伝えします。





新潟4区に立候補したのは、自民党の元職・鷲尾英一郎さん、中道改革連合の前職・米山隆一さん、国民民主党の新人・野村泰暉さん、参政党の新人・大矢寿乃さんの4人です。





―――＜自民・元 鷲尾英一郎候補＞

自民の鷲尾さんは、長岡駅近くで第一声。前回の雪辱を誓います。



■自民・元 鷲尾英一郎候補

「急な選挙の争点。それは高市政権を存続させるかどうか、政策の推進力のために高市政権に力を与えてほしい。こちらの選挙区では、私 鷲尾英一郎に力をいただきたい。」



安全保障の観点から、エネルギー政策にも触れました。



■自民・元 鷲尾英一郎候補

「原子力発電も安全性が確認されているならば、それを活用していくのが当たり前。安全でなければ私は大反対だ。」





―――＜中道・前 米山隆一候補＞

中道の米山さんも、長岡駅近くで演説。まず訴えたのは。



■中道・前 米山隆一候補

「本当に物価高を止める政策を掲げているのは、中道改革連合だけ。皆さんの生活を本当に楽にする、物価高を止める、その政策を実行させてください。」



政府の政策は、バラマキだと主張します。



■中道・前 米山隆一候補

「子どもたち・私たち・日本の未来を食ってしまっている。違うでしょう。そのお金を子どもたちの教育に使おうではないか。私たちの物価高を止めて、私たちの生活を本当に楽にすることに使おうではないか。」





―――＜国民・新 野村泰暉候補＞

国民の野村さんは、従来の野党とは異なる立場を強調します。



■国民・新 野村泰暉候補

「高市政権に『はい』とだけ従っている与党でもなく、批判や理想論だけを並べている野党でもなく、ベンチャー企業出身の私として解決策を示し、どうやったらよくなるのか、どうしたら課題が解決されるのか、その視点をもって国政に挑みたい。」



手取りが上がっても社会負担が重い現状を訴えます。



■国民・新 野村泰暉候補

「給料が上がったとしても社会保険の壁が厚く、手取りが増えたことを実感できていない。」





―――＜参政・新 大矢寿乃候補＞

参政の新人・大矢さんは、消費税廃止を訴えます。



■参政・新 大矢寿乃候補

「消費税は段階的に廃止、私たちの暮らしを豊かにする、賃金が上がらないのも消費税が取られているからだと思っている。主婦の人たちも買い物に行っても、買うものが本当に手が出せない。」



こちらも、既成政党とは一線を画す立場です。



■参政・新 大矢寿乃候補

「第三の道として、参政党というプラットフォームがある。失われた30年を取り戻すために、私たちは全力で頑張っていきたい。」