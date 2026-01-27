霧島市や鹿屋市、熊毛地区などの鹿児島4区です。



参政党・新人の桐原郁生さん(57)、国民民主党・新人の中村寿さん(59)、社民党・新人の伊藤周平さん(65)、自民党・前職の森山裕さん(80)が立候補しました。



（参政党・新・桐原郁生氏（57））

「社会保障のいわゆる財源を図ろうではないか。社会保障が前提ではない。財源があっての社会保障。財政をしっかり立て直し、そしてその上で社会保障を図る。そういう考え方に戻そうではないか」





（国民民主党・新・中村寿氏（59））「皆さんが本当に必要なのは、政治の安定ではなくて、暮らしの安定、生活の安定、そして収入の安定。日々の暮らしが豊かになって、将来の日本、鹿児島、ここにやっぱり希望が持てる、そういう社会にしたい」（社民党・新・伊藤周平氏（65））「若い人も高齢者もみんな大変。そういったみんなの暮らしや何かあった時の生活を支えるのが社会保障。社会保障を立て直す、これをスローガンにして、私は今度の衆議院選挙を戦いたいと思う」（自民党・前・森山裕さん（80））「あまり消費税の話をすると票が減ると言われる。しかし私は正直な政治をしたい。消費税が今どういう財源に使われているかということを、国民の皆さんと我々は認識を一致させておかなければならない」