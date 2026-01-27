雪が舞うなか、熱い選挙戦が幕を開けました。

第51回衆議院議員総選挙が公示され、県内5つの選挙区に19人が立候補しました。各候補の第一声を届け出順にお伝えします。





新潟5区に立候補したのは、中道改革連合の前職・梅谷守さん、参政党の新人・高野直行さん、自民党の元職・高鳥修一さんの3人です。





―――＜中道・前 梅谷守候補＞

中道の梅谷さんは食料品の消費税ゼロを訴えますが、与党との違いを強調します。



■中道・前 梅谷守候補

「財源をきちんと示し、恒久的な食料品消費税ゼロを実現していく。」



積極財政についても、与党との違いに焦点を当てます。



■中道・前 梅谷守候補

「庶民にお金が行き渡らなかったアベノミクスを、そのまま踏襲するように見える。大事なことは庶民の皆さんにもきちんと予算がしみわたっていく、行き届く、生活者ファーストの積極財政を進めていく。」



―――＜参政・新 高野直行候補＞

参政の高野さんは、PTA活動などを通じて子どもたちを間近に見てきた立場から訴えます。



■参政・新 高野直行候補

「いま子育てにするには、夫婦2人で働かなければ子育てできない。お金も時間も精神的にも余裕がない人たちと本当にたくさん話をしてきた。」



党名の浸透に手ごたえを感じています。



■参政・新 高野直行候補

「選挙に行きましょう。それが次につながる。新しい日本に、昔の日本をしっかり取り戻す。」





―――＜自民・元 高鳥修一候補＞

自民の高鳥さんは前回、比例区の重複立候補が認められず落選。再起を期します。



■自民・元 高鳥修一候補

「最重要な争点は、高市内閣の承認だ。高市さんが掲げている第一の政策が、責任ある積極財政。世の中がガラリと変わる。このことを掲げて選挙を戦う。」



総理の答弁をきっかけに、冷え込む日中関係にも言及します。



■自民・元 高鳥修一候補

「もう一つの争点は、脱中国と私は思っている。もしここで謝ったら、もう二度と中国に対して日本はモノが言えなくなる。」