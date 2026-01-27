本日の【株主優待】情報 (27日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (27日 発表分)



1月27日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



コラボス <3908> [東証Ｇ] 決算月【3月】 1/27発表

毎年3月末時点で1000株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、一律1万5000円分のデジタルギフトを贈呈する。ただし、初回の26年3月末に限り、継続保有の要件は設けない。



霞ヶ関ホテルリート投資法人 <401A> [東証Ｒ] 決算月【1、7月】 1/27発表

26年1月末時点の投資主に対し、1口あたり1回3000円分の優待割引券（上限10回）を発行する。



エス・サイエンス <5721> [東証Ｓ] 決算月【3月】 1/27発表（場中）

26年3月末時点で100株以上を保有する株主の中から抽選で総額2000万円相当のビットコイン（10万円分／50人、3万円分／100人、1万円分／1200人）を贈呈する。



■変更 ――――――――――――――



ティーケーピー <3479> [東証Ｇ] 決算月【2月】 1/27発表

これまで保有株数に応じて1万円券を贈呈していたが、新たに1000円券を導入する。総額は変わらない。



株探ニュース

