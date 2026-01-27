衆議院選挙が27日、告示されました。受け付けは午後5時に締め切られ、広島県内6つの小選挙区に25人が立候補しました。物価高対策や外交、安全保障などを争点に、12日間の選挙戦が幕を開けました。



広島市中心部と安芸郡府中町などからなる1区です。

元首相で自民・前職の候補に6人の新人が挑みます。



■参政・新 山田肇候補

「0歳から15歳の方の子育てに 月10万円というのも参政党では掲げさせていただいてますけれども、子育てもきちんとゆとりを持って育てることができるように、そうしないと日本という国自体が持続可能ではなくなってしまいます。」





■無所属・新 産原稔文候補「食品消費税0％にする、そういうことを言っています。でも私は暫定の消費税減税これではいけないと思います恒久減税を段階的に行う。」■中道・新 川田海栄候補「企業団体献金の受け手制限規制の強化。そして、しがらみのない私だからこそクリーンでフェアでオープンな政治を実施したいと思います。古い政治を終わらせましょう。いや終わらせようではありませんか。皆さんの一票を私に託してください。」■共産・新 中原剛候補「今、日本の政治が右へ右へと大きくなびく中で、自民党政治に、政党が丸のみされる、こうした状況の中、ぶれずに国民のために働く日本共産党を躍進することが、大きな力となります。」■自民・前 岸田文雄候補「日本が再び決められる政治を取り戻して、そして、歴史的な転換点を乗り越えて力強く未来に向けて動き出す、こういった結果につながることをみなさんで押し上げていただきたいと思います。」■無所属・新 黒木貞彦候補「一旦現行税はですね、もうボロ車ですから、一旦廃車つまり廃止するというのが私の主張の一つです。そうすると穴が開いてしまいます。税収が足らなくなるよねと。新しく2％の消費税を創設するんです。」■れ新・新 楾大樹候補「消費税は減税しようと言っているけど、いろいろ所得税とかその他の税金増税しようかな。なんで増税するの。防衛費を増やすためにミサイルとかを配備するために増税しようかなという議論すらあるわけです。私たちが生活を切り詰めて憲法違反のミサイルを配備するそんな政治を許していいんですか。」広島市西区や佐伯区など県西部の2区です。自民と国民の前職2人と新人2人が争う構図です。■自民・前 平口洋候補「カキが大変ピンチになっております。この原因を解明するということが大切だろうと。自動車産業とカキの産業、これをなんとかするというのがお約束できる第一点だと思います。」■参政・新 佐藤由紀子候補「外国人の方が何の制限もなく土地を買っていかれるまた円安で日本が買われやすくなっているという現状があります。共に考え、そして日本をよくしていきたい。」■国民・前 福田玄候補「もっと手取りを増やす。その政策を掲げます。今回の選挙、みなさんの暮らしを支えるために。そして将来の安心安定をつくりだすために。引き続き働かせてください国会で。衆議院でもう一度、みなさんの声を届ける係をさせていただきたい。」■共産・新 岡田博美候補「買い物に行くといくら節約しても消費税の10％、重くのしかかります。日本共産党は一貫して消費税ゼロを目指し、まずは一律5％への減税、インボイスの廃止を求めます。」中山間地域を抱える3区です。自民と中道の比例前職が激突。そこに新人3人が加わります。■無・新 玉田憲勲候補「今回の衆議院の解散、これはね、日本国憲法違反、違憲。憲法上にない、解散権の乱用ですよ。みなさんね、絶対これは認めちゃダメ。消費税０％、特に食品ね、まずね、できませんよ。みんなね、議席取りですよ。」■中道・前 東克哉候補「今の高市総理、自民党は、私たち国民の方を見てくれていません。誰を見た政治をするのか、誰のための政治をするのか、今回のこの選挙で必ず結果を出してみせましょう。」■参政・新 田中淳子候補「子育て世代に月10万の配布ができるようにする。あともう一つ減税、中小企業が少しでもお金を回せるような、そして私たち国民が多くお金を回せるような積極財政に取り組んでいくことを訴えていきたい。」■自民・前 石橋林太郎候補「私たちは日本の国を私たちの生活を安心を安全を守っていく術を持たなければいけません。大切なこの日本の国を次の世代へ未来そのものである子どもたちへ、しっかりと受け渡していく。そして広島3区を自民党の手に取り戻したい。」■共産・新 高松史子候補「この広島3区から金権腐敗政治を正し、暮らし・平和に希望の持てる新しい国会へ、みなさんの願い実現のために全力を尽くします。この自民党政権、自民党政治、今こそ変えようではありませんか。」東広島市や呉市、竹原市などからなる4区です。連立を組む自民と維新の前職に国民の新人が挑みます。■自民・前 新谷正義候補「毅然として外交に臨み、影響を受けている物価高の国内対策をしっかりと進めていくべきだと考えています。今の生活苦、企業のみなさまの苦しさに寄り添って政策をこれからも展開していきたいと思っております。」■維新・前 空本誠喜候補「カキの養殖問題、カキだけの問題ではありません。瀬戸内海の海をもう一度、私たちの海をみなさんの海をしっかり守っていかなければいけないんです。この呉の夢をもう一度実現するために勝たなければいけない。」■国民・新 鍋島勢理候補「この日本に将来が持てない、不安な気持ちがぬぐえないという子どもたちや若い世代の声をたくさん聞いています。どうして若い世代が、自分の国に誇りを持てないのか、未来に期待ができないのか、国政という立場からしっかり変えていけるし、変えていきたいと思っています。」南北に広がる県内最大の選挙区5区です。中道の前職に自民と共産の新人2人が挑みます■自民・新 山本深候補「この広島5区はほとんどが中小企業です。だからこそ、中小企業が元気にならなければこのエリアが元気になることは絶対にありません。私はそこにまず全力を尽くして支援していきたい。」■中道・前 佐藤公治候補「なぜ今、総選挙をするのか政治改革を避けるような先延ばしするような解散は、我々は断固として戦わなくてはいけない。」■共産・新 猪原真弓候補「高市早苗さんを選ぶ選挙ではありません。国民をとことん苦しめ、平和と民主主義を壊してきた自民党の政治を今こそ終わらせるときです。」福山市が対象となる6区です。自民の前職に新人の2人が挑みます。■共産・新 高木武志候補「今、緊急に求められているのは消費税の5％への減税であります。大企業・富裕層優遇の税制を改め応分の負担を求めてまいります。」■自民・現 小林史明候補「物を作る力が弱まっているから、物の値段が上がる。海外に物を売っていけないから、円安になる。福山の強い産業を担っているみなさん、このみなさんの背中を押して、企業の供給力と競争力を高める。」■中道・新 はたともこ候補「まずは何よりも食料品の消費税率をゼロにしていくこと、今年の秋には実施に移していく。我が中道改革連合の選挙の公約の大きな柱の一つとして掲げさせていただいております。」選挙戦では物価高対策や外交・安全保障などが争点となる見通しで、投開票は2月８日です。【2026年1月27日 放送】