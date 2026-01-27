BABYMONSTER×クロミ、“モンスター級”コラボが実現！スタジャンからぬいぐるみまで全26種、一部ソールドアウトの人気ぶり
7人組ガールズグループ・BABYMONSTER(ベイビーモンスター)と、サンリオの人気キャラクター・クロミによる限定コラボグッズが発売中だ。アパレルから雑貨まで30種類以上がラインナップし、オンラインショップでは早くも一部アイテムがソールドアウトとなっている。
■“小悪魔”同士、待望のコラボ！
BABYMONSTERは、BLACKPINKを輩出したYG ENTERTAINMENTから約7年ぶりに誕生したガールズグループ。韓国・タイ・日本出身の7人で構成され、ボーカル・ダンス・ラップすべてを高いレベルで兼ね備えた「オールラウンダー」として、デビュー以来K-POPシーンを席巻してきた。2025年の初ワールドツアーでは、K-POPガールズグループ史上最短期間で日本ツアー約15万人を動員するなど、まさにモンスター級の成長を見せている。
一方のクロミは、サンリオが誇る「ちょい悪キュート」な存在。見た目はパンクでクールだけれど、実は乙女チック!?というギャップが魅力のキャラクターだ。BABYMONSTERのパワフルかつキュートな世界観と、まさに相性ぴったり。メンバーのASAがクロミ好きを公言していることもあり、ファンにとってはたまらないコラボとなっている。
■ライブにも普段使いにも！注目のアパレルアイテム
今回のコラボで最も注目を集めているのが、アパレルラインナップだろう。目玉は「スタジアムジャンパー」(2万円)で、BLACKとREDの2色展開。袖にはコラボロゴと「24」のナンバリング、べビモンやクロミモチーフの刺しゅうやワッペンが散りばめられており、ライブ会場で羽織ればひときわ存在感を放つ一着だ。
セットアップで着用できる「ジップフーディ」(8500円)と「スウェットパンツ」(9000円)も大人気。ウエストの紐にコラボロゴがプリントされるなど、細部までこだわりが光る。
■推し活が捗る！バッグ＆チャーム
推し活アイテムも見逃せない。「トートバッグ」(4000円)は、エナメル素材にコラボデザインがプリントされた一品。PVCポケットは“見せる収納”として使え、うちわが入るサイズなので、ライブ参戦のおともにぴったりだ。
コレクター心をくすぐるのが、クロミの「ぬいぐるみキーホルダー」(3500円)。ほっぺたのモンスターマークがたまらなくキュートで、カバンにつければテンションが上がること間違いなし。ほかにも「ファーキーホルダー」(2000円)や「ラバーキーホルダー」(2500円)など、手頃な価格帯のアイテムも充実している。
なお、全アイテムは200円の「ショッパー」から2万円の「スタジアムジャンパー」まで全26種類。ランダム仕様のブラインド商品も展開されているので、BABYMONSTER ONLINE SHOPでラインナップをチェックしてみてほしい。
■オンラインは一部ソールドアウト！福岡は2月7日、名古屋は2月20日から販売
コラボグッズはBABYMONSTER ONLINE SHOPにて販売中だが、すでに一部アイテムはソールドアウトとなっている。
また、2026年2月7日(土)より「THANKS MONSTIEZ POP-UP STORE」福岡会場、2月20日(金)より名古屋会場でも販売を予定。なお、大阪会場での取り扱いはないため注意が必要だ。限定コラボゆえに再販の予定はないので、気になるアイテムがある人は早めの購入をおすすめする。
“小悪魔”同士の相性抜群なデザインは、BABYMONSTERファンはもちろん、クロミ好きにもたまらないはず。推し活をもっと楽しくしてくれるアイテムで、日常に小さなときめきをプラスしてみて。
