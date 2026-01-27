空き家の所有者と利用希望者をつなぎ、地域課題の解決をめざします。

大村市でマッチングサービスの実証実験が始まりました。

「空き家マッチングサービス」の実証をスタートしたのは、大村市と十八親和銀行、地図製作などを手掛けるゼンリンです。

3者が連携協定を結びました。

（十八親和銀行 山川 信彦 取締役頭取）

「大村に住みたいという若い人たちがどんどん増える中で、ゼンリンのデジタルの力を組み合わせて、いいロールモデルになるのではないか。ぜひいいものにしていきたい」

人口減少などに伴い年々増加する空き家の所有者と利用希望者をつなぐもので、空き家を利活用するためのウェブサービスのシステムをゼンリンが提供。

十八親和銀行と大村市が連携し広報などを行います。

（ゼンリン 髙山 善司 代表取締役会長）

「空き家問題に関しては、大村市だけでなく日本全国の課題であることはだいぶ前から認識していた。仕組みがあるということをどんどん発信して、有効に活用してもらえるようにしたい」

サービスは市内のすべてのエリアが対象で、半年間の実証が行われます。