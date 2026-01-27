ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

冬を快適にする2WAYスリッポンブーツ【ニューバランス】のブーツがAmazonに登場!

新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！

日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！

ニューバランスのブーツは、より楽に履けるスタイルと暖かく足元を包み込む素材をプラスしてアップデートされたウインターリラックスシューズ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

踵部を折り畳んでスリッパのように履ける2WAY仕様のスリッポン構造を採用し、シーンに合わせた使い分けが可能。

ライニングには保温性に優れた「HEAT LOFT」素材を使用し、寒い季節でも快適な履き心地を提供する。

カラーはトーナルに仕上げたシックなブラックに加え、ミッドカットモデルとリンクしたアウトドアテイストのカラー＆グラフィックを展開。リラックスシーンからアウトドアまで幅広く活躍し、冬の足元を軽やかに演出する。