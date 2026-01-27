俳優・加賀まりこが、60年来の親友・冨士眞奈美について「女っぽいところがある」と語った。

【映像】42年前の妖艶な冨士眞奈美

加賀と冨士は、1月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に揃って出演。加賀は冨士よりも6歳年下だというが、出会った頃から互いに「眞奈美」「まりこ」と呼び合うラフな関係だったという。黒柳から「先輩・後輩っていう感じはあったの？」と聞かれると、冨士は「そんなもの全然ないわよ、見たって分かるじゃない」と笑いを誘った。

さらに黒柳が「お互いの性格はどうみてるの？」と深堀りすると、2人は互いに顔を見合わせる。加賀は少し考えてから「私は、女優さんてどっちかというとみんなおじさんだと思ってるんですけど…」切り出し「この人は珍しく女っぽいところがある」と答えた。すると冨士は「女っぽい？」と驚き怪訝な表情を浮かべるが、加賀は「うん」と断言。「うそー？」と否定されても「いやいやあるわよ」と譲らなかった。

2⼈はもともと近所に住んでおり、お互いの家も⾏き来していた仲。60年の長いつきあいと深い信頼関係を感じさせる“本音”の言い合いや息のあった掛け合いをみせ、スタジオは終始笑いに包まれた。

（『徹子の部屋』より）