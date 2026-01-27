俳優・冨士眞奈美が、結婚していた当時、加賀がよく自宅に遊びに来ていたときのエピソードを明かし、元夫と加賀まりこの関係に言及した。

【映像】冨士眞奈美の元夫

60年来の親友同士である冨士と加賀が、1月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に揃って出演、思い出話に花を咲かせた。

加賀が「リズ（冨士の娘）がちっちゃいとき、あなたのお家によくごはん食べに行ってたじゃない」と切り出すと、冨士は思い出したように「下から大きな声で、冨士眞奈美！って呼ぶの。だから近所中に聞こえちゃうの」と苦々しい顔で黒柳に訴える。

そして加賀は家にあがると「お腹すいたーって、まるで旦那のように過ごしてたよね、お宅で」とかなり自由気ままに過ごしていたことを明かすと、冨士は「でも…元旦那はあなたのこと好きだったわよ」と告白。

「好きって言うか…」と言葉を探す冨士に加賀は「ああ、ああいうタイプはあたしのこと好きなのよ」と自信満々に答え、冨士も黒柳も思わず大爆笑。黒柳は「どういうこと？」とツッコむも冨士は「ああそうなの」と満面の笑みで納得してみせ、笑いに包まれた。

（『徹子の部屋』より）