モノマネイメージのない令和ロマン松井ケムリが先輩芸人の無茶振りで“超誇張モノマネ”をする羽目に。誇張IKKO、誇張ダイアン津田などをアドリブ披露した。

【映像】松井ケムリの“超誇張モノマネ”

26日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#4が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の舞台はABEMA本社。くっきー！は霊媒師「セルシオ越後」に扮し、このビルに救う悪霊を成仏させるという。

ビルをあちこち巡りながら悪霊を探す一行。するとザコシが「どうも、長州力です」「生霊ですわ」と悪霊に取り憑かれたとアピールした。

長州力になりきったザコシは「ザコシは誇張モノマネってやつやってんだろ」「誇張を超えてこい！」と熱を込めた。

ザコシは「誇張しすぎたIKKO」の手本を見せ、「ケムリさん、超えてこいよ」とケムリをなぜか指名。ケムリは「まじで嫌だわ〜」と渋い顔を浮かべた。

ケムリは「ブルルルル…プリー！」とタメを入れて回転したあと“どんだけ〜”風に指を天に突き刺し“誇張IKKO”。「超えたよ！」とケムリの勇気を称える声が上がる中、ザコシは「もうちょっと超えてこいよ！惜すかった」と不満げ。

続いて「誇張しすぎたもう中学生」。ケムリは「もう嫌だ〜」とトホホ顔になりつつも、手を翼のように広げて回転し「テテテテテテ…テッテッテ、ピエ〜！」と絶叫。ザコシは「掴んできたな、ケムリさん」とうなずいた。

最後は「誇張しすぎたダイアン津田」。ケムリは「もういいって！（笑）」「マジでわかんないよ」と困惑しつつも、「ゴイッ、ゴイッ、ゴイゴイゴイッ…ゴーイッス！」と床に倒れながらキックのポーズを決めた。

ザコシは「OK！」と満足げ。ケムリ本人は「OKなわけねーだろ！」と苦笑しっぱなしだった。