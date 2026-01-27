1本5万円高級ウイスキー連続窃盗の瞬間 客や店員を気にしつつ上着に隠し店外に…1週間後“似た服装”の男が20秒で再窃盗 名古屋市
名古屋市の酒店で目撃されたのは、高級ウイスキー泥棒の瞬間です。
1月18日、店内を訪れた1人の男。
店員と少しばかり会話を交わすと、店の真ん中にある棚に置かれた酒を何本か確認します。
すると他の客や店員を気にするように、辺りをきょろきょろ。
そして、酒を1本上着の内側に隠すと、足早に店をあとにしました。
盗まれたのは、入手困難で希少性が高いという高級ウイスキーのマッカラン。
約5万円で販売していたといいます。
すると、その1週間後、再び似たような男が店内にやってきます。
装いは以前と同じような白い線が入ったパンツと紺色のダウン。
入店するや否や、真ん中の棚に向かいます。
目の前では店員が接客中。
にもかかわらず、服の中に酒を隠して店を出ていきました。
入店から店を出るまで、約20秒の犯行です。
店のスタッフは「値札を確認してそれをパッと取っていったので、おそらくそこ目がけてないとあれぐらい早い犯行は難しいのではないか」と話します。
この日盗まれたのは前回と同様、高級ウイスキーのマッカラン。
約6万5000円の商品だったといいます。
客が実際に手に取って気に入ったものを買ってもらうことをモットーとしていたといいますが、今後はショーケースなどで対応しなければならないといいます。
スタッフ：
そこを曲げなきゃいけなくなることがお客さまに申し訳ない。
店は警察に通報し、被害届を提出したということです。