仮面ライダー&スーパー戦隊の特別メニュー登場! コラボカフェも開催 - 仮面ライダー ザ ダイナー&スーパー戦隊レストラン「セレクションメニュー2026」
NSグループは、「仮面ライダー ザ ダイナー」「スーパー戦隊レストラン」にて、1月29日〜3月2日の期間、期間限定のスペシャル企画『セレクションメニュー2026』を開催する。また、パセラ池袋本店・パセラ横浜関内店でも同時開催。加えて、2月2日〜2月5日の期間中は、グレースバリ横浜関内店にてスペシャルコラボカフェも実施を行う。
コラボメニュー1品ご注文につき1枚、オリジナルコースター(全7種)をランダムでプレゼント。仮面ライダーメニュー/スーパー戦隊メニュー、それぞれメニューに合わせた特典を渡す。
○仮面ライダーシリーズのメニュー
「ナスとトマトのスパゲッティ 翔一スペシャル」(1,320円)
「スカイウォール スイーツプレート」(1,100円)
「ギーツうどん」(990円)
「ガッチャードまん」(770円)
「Compleat コーラ」(770円)
「ティータイム! ジオウ ティーフロート」(880円)
「インパクトバニッシュソーダ」(880円)
○スーパー戦隊シリーズのメニュー
「スパーダのマヨコーンピザ」(1,760円)
「ビストロJurerのフレンチトースト」1,320(円)
「ブンブンカレー」(1,100円)
「テガソード様オムライス」(1,500円)
「キラメイレッドスパークリングソーダ」(880円)
「ゼンカイザーデザートドリンク」(990円)
「祭りだ祭りだぁ!モモだろうソーダ」(880円)
○カラオケルームでコラボメニュー
カラオケを楽しんだり、大画面で映像作品を楽しんだりと、個室で周りを気にせず楽しめる。予約なしでもコラボメニューの注文が可能、ルームは1名から利用でき、注文はコラボ開催店舗の全室から注文可能。
○実施店舗
カラオケパセラ池袋本店
カラオケパセラ横浜関内店
○コラボカフェ
実施店舗:グレースバリ ルフール (カラオケパセラ横浜関内店 8F)
開催期間：2月2日〜2月5日
チャージ：大人700円、小学生まで500円(2才以下無料)
-来店ノベルティ：番組名ストローチャーム(ランダムで1つプレゼント、「仮面ライダーシリーズ」か「スーパー戦隊シリーズ」を選べる。来店ストローチャームはコラボカフェ利用者のみの特典)
