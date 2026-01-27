縦横2方向から書ける？立ったまま書ける？24時間対応？“技アリ”スケジュール帳2026
ひと口にスケジュール帳といっても、働く場所や時間、職種によって求められるニーズは異なる。ここではそんな細分化されたニーズに寄り添う、工夫が凝らされたアイテムを厳選して紹介！
【ココに小技あり！】ひとつの見開きをタテ・ヨコ2方向で使用可能
ブラウニー手帳
ブラウニー手帳2026
2640円
マンスリー、ウィークリーともにタテ・ヨコどちらの向きでも書き込め、予定やToDo、進捗管理など自在に使える。メモページが不足したときのために、別売りで同サイズのノート（1320円）もある。
【ココに小技あり！】出先や立ち仕事中でも予定確認しやすくメモも書ける！
ラコニック
FIELD PAD
2420円（A6）、2860円（A5）
スケジュール管理をしながら立ったままメモも書ける、クリップボードタイプ。付属のマンスリーは6か月分で日付記入式だ。別売りでリフィルもあり、さらに日付入りのマンスリーやガントチャートなどもある。
【ココに小技あり！】月と日の予定や進捗を一度に確認！
無印良品
一覧できるスケジュール帳
1290円（B6）、1490円（A5）
ブロック型のマンスリーが折り込み式になっており、広げるとマンスリーとデイリーページを一望できる。ブロック型のマンスリーの横に、プロジェクト管理に最適な縦型マンスリーを並べることも可能だ。
【ココに小技あり！】PC作業をしながら省スペースで広げられる！
ダイゴー
isshoni. ノートブック デスク ウィークリー 2026
1540円
PCと自分の間にできたスペースにピッタリ置ける横型の手帳。一般的な15インチのノートPCにフィットするサイズで、カフェなどの狭いテーブルでも使いやすい。マンスリーは、1ページ1か月のミニサイズのものを収録する。
【ココに小技あり！】俯瞰しやすさを高めながらも携行性も追求
ラスティックラボ
イレコ手帳 2026
2420円
上段の月間を開いたまま、下段の週間をめくることができる“入れ子”式。半年ごとの2冊セットで、1冊の厚みはたった4mm。ノートのカバーや長財布に挟んで持ち運べる。2冊をまとめる透明バンド付き。
【ココに小技あり！】早朝・深夜も書けるウィークリーで夜勤や育児、介護をサポート
伊藤手帳
VIZIUNO
2860円
朝5時から翌朝5時までの“24時間ひと続き”のウィークリーを見開きで採用し、一般的な手帳では記録しづらかった「深夜」「早朝」にも対応。夜勤や深夜・早朝作業などの時間も可視化できる。
【ココに小技あり！】1年を一枚に綴ったジャバラ式で長期の予定もスマートに管理
ディーブロス
2026 CREATOR’S DIARY
3080円（ミニ）、3300円（レギュラー）
同社のデザイナーが自作していたものを商品化した、1年ぶんの予定が1枚にまとまったジャバラ式。バーチカルとガントチャートが並び、予定やプロジェクトを俯瞰できる。裏面はメモとして活躍。
