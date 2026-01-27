こりゃ良いーーッッ！！【ミスド】レジに並ばず受け取れる♡「ネットオーダー限定ドーナツ」

【ミスタードーナツ】では、店頭で実際に商品を見ながらドーナツを選べるのも楽しみの1つ。ただタイミングによってはレジが混雑していたり、狙っていたドーナツが売り切れだったりすることも……。レジに並ばず受け取るなら、限定ドーナツも買えるネットオーダーがおすすめです。そこで今回は、店頭では購入できない「ネットオーダー限定ドーナツ」を紹介します。

チョコファッションのチョコ増量中！

ネットオーダー限定ドーナツ「たっぷりチョコファッション」。表面にたっぷりとチョココーティングを施しており、「チョコファッション」では物足りないと感じる人にぴったりです。表面が全てコーティングされているため、生地のサクサク感とチョコの甘みを最初のひと口から最後のひと口まで楽しめそう。

贅沢感あふれるハーフ & ハーフ

ネットオーダー限定ドーナツには、チョコファッションのアレンジ商品がもう1品。「ストロベリー & チョコファッション」は、チョココーティングとストロベリーチョココーティングを組み合わせた贅沢感あふれるドーナツです。半分に割ってチョコとストロベリーを交互に食べたり、どちらか一方ずつ食べたり、味わい方もさまざま。1つのドーナツで2つのフレーバーが楽しめるお得感も嬉しいポイントです。

カスタードもホイップも欲張れる

「カスタード & エンゼルクリーム」は「エンゼルクリーム」と「カスタードクリーム」を合体させた夢のような一品。生地の中は、ホイップとカスタードのWクリーム入りで人気メニューを一度に食べているような欲張り感を満たしてくれそう。シンプルなドーナツとWクリームの組み合わせに、誰もが魅了されるかも。

クリームもチョコもたっぷりです

こちらは「ダブルクリームフレンチ」。筆者もイチオシの「フレンチクルーラー」は、ふんわり軽い食感とやさしい甘さが特徴です。そこに、ホイップとカスタードをサンドし、チョココーティングで仕上げたダブルクリームフレンチは、ネットオーダー限定にふさわしい特別感があります。

【ミスタードーナツ】の「ネットオーダー限定ドーナツ」は、人気メニューの美味しい部分を組み合わせた贅沢な商品ばかり。店頭ではお目にかかれないため、次に買うときはぜひネットオーダーで注文してみて。

writer：河合 ひかる