¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊ¡°æÍüè½²Ú¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢SPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÊ¡¤ò¸Æ¤Ö¿À¥Ü¥Ç¥£¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤ï¤ºÇÒ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¿À¥Ü¥Ç¥£"¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤òÁý¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡ÖÊ¡¤ò¸Æ¤Ö¿À¥Ü¥Ç¥£¡×¡£¤½¤ó¤ÊÂ¿¹¬´¶¤¬°î¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¥¥åー¥È¤ÊÈï¤êÊª¤ò¤Ä¤±¤Æ¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£ÀÖ¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯É÷¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ÆÀ¶Á¿´¶¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¤Ï¤Á¤¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¡£Â¾¤Ë¤â¥é¥Ã¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ä¥Ð¥áÊÁ¤Î¥ì¥ª¥¿ー¥ÉÉ÷¿åÃå¤Ê¤É¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡°æ¤Ï2005Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢21ºÐ¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ï¿©¤Ù¤Æ¿²¤ÆÂÔ¤Æ¡×¡¢¡Ö¤ª¤¤¤ÁÉÔ»×µÄ¤¬¤¿¤ê¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö¥½ー¥¾¥¯¡×(2025Ç¯)¤Ê¤É¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2024Ç¯¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³Æ»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¢¤¤¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë