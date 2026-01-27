【注目馬動向】小倉牝馬Ｓ５着のフレミングフープは中山牝馬Ｓを視野 アドマイヤテラは天皇賞・春目指す
小倉牝馬Ｓ５着のフレミングフープ（牝５歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）は中山牝馬Ｓ（３月７日、中山・芝１８００メートル）を視野に入れる。同１０着のフィールシンパシーも中山牝馬Ｓに向かう。
有馬記念１１着のアドマイヤテラは天皇賞・春（５月３日、京都）が目標で、阪神大賞典（３月２２日、阪神）を挟むかは未定。
師走Ｓ１３着のメイショウフンジンは佐賀記念（２月１２日、佐賀）へ。
プロキオンＳ１３着のシゲルショウグンはアルデバランＳ（２月７日、京都）に向かう。
睦月Ｓ３着のニホンピロキーフは洛陽Ｓ（２月１４日、京都）へ。
昨年のマイルＣＳ１５着のロングランは、フェブラリーＳ（２月２２日、東京）を目指す。
有馬記念１５着のアラタは、金鯱賞（３月１５日、中京）へ。
アメリカＪＣＣ１４着のホウオウノーサイドは、引き続き杉原誠人騎手で日経賞（３月２８日、中山）へ。
ニューイヤーＳ８着のオニャンコポンは、小倉大賞典（２月２２日、小倉）か大阪城Ｓ（３月８日、阪神）へ。
昨年１２月７日の中山で１勝クラスを勝ったルクスレイモンドは、昇竜Ｓ（３月１５日、中京）へ。