¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖµÜ¾ë¸©¿Í²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬´´»ö¤òÌ³¤á¡¢³Æ³¦¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬ÂçÀª»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE ¸×ÉñÎµ¡×¤Î¹â¶¶¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¼íÌî¤Ï¡ÖÀÊ½ç¡¢¥¯¥¸°ú¤¤Ç·è¤á¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤ÎÎÙ¤¬ÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î1¸Ä¤«2¸Ä¤¯¤é¤¤¤Ë¹â¶¶¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤ÆÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤Ë¥±¥ó¥«¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ËÃ£¤â¡Ö¥ï¥±¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡ª²¿¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤Ï¤Þ¤¿¡ÖÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤â¤µ¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÇò¶âÂæ¤ÎÈ¬Ë§±à¤ò²¶¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¤¬½Ð¤Æ¤µ¡¢µÜ¾ë¸©¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤è¡£¿©¤Ù¤Æ¡È¥Þ¥º¤¤¤Ê¤³¤ì¡ª¡É¡£¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ü¤ä¤¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¥¦¥½¥¦¥½¡¢¥¦¥½¥¦¥½¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¼íÌî¤â¡Ö¥Ü¥±¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Ê¤¤¡×¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¤â¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼íÌî¤Ï¡¢¹â¶¶¤«¤é2¼¡²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î½÷Í¥¤Î¸µºÊ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤»¤é¤ì¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤³¤Îº¢¡Ä¡£åºÎï¤À¤í¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÉÙß·¤â¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£