双子パンダきょう中国返還…成田空港へ　四川省パンダセンターには母や姉に白浜パンダの姿　日本人ファンも続々訪問

27日午後、大きなトラックに乗せられたのは、上野動物園から中国に返還される双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイです。

FNNが返還先である中国の飼育施設を取材すると、そこには日本人ファンが訪れていました。

朝早くから東京・上野動物園に集まった人々。

25日の日曜日でパンダの観覧は終わりましたが、見送りに来ずにはいられなかったようです。

訪れた人は「悲しいしかない。明日からどうしよう」「この子達が本当にいなくなっちゃうのかと涙を流す日々がしばらく続くよね」「もちろん寂しいですけど、応援しているよという気持ちで見送りたい」などと話しました。

たとえその姿は見えなくとも、2頭に最後の別れを告げようと、パンダ舎近くの沿道には数百人のファンが詰めかけました。

そして午後1時半ごろ、シャオシャオとレイレイを乗せたトラックが上野動物園から出て来ると、訪れた人から「ありがとう」などと大きな声が上がっていました。

生まれ育った上野動物園からついに旅立ったシャオシャオとレイレイ。

この先、2頭はどのような場所で暮らすことになるのでしょうか。

その場所が、今回FNNが取材した中国・四川省の『ジャイアントパンダ保護研究センター』です。

約80頭のパンダが暮らすこの施設。

その一番奥のエリアには、日本でも大人気だったあのパンダがいました。

おいしそうに竹を食べるのは、シャオシャオとレイレイのお姉さんに当たる、シャンシャンです。

3年前に中国へと返還されて以降、この施設で元気に暮らしています。

さらに、2頭のお母さんパンダ・シンシンもいるため、日本から訪れるファンが増えているといいます。

実際に話を聞くことができました。

日本人のパンダファン：

最近は毎月のように通ってます。シャンシャン見放題というか、ご機嫌よく食べている姿が見られるので楽しいです。

中国・四川省には、日本から帰ってきたパンダがたくさんいます。

成都市の施設では、和歌山県のアドベンチャーワールドから来た「結浜」や「彩浜」らが生活。

施設のスタッフによると、2025年の返還後に結浜らの公開が始まってからは、会いに来る日本人ファンの姿が目につくようになったといいます。

1972年に初来日して以来、国内で初めて不在となるパンダ。

多くのファンに惜しまれつつ、シャオシャオとレイレイはこのあと午後8時ごろ、成田空港から日本を離れます。