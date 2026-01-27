衆議院選挙が1月27日に公示され、県内の5つの小選挙区には与野党計19人が立候補しました。



消費税の減税を軸とした物価高対策や高市政権の評価など争点に12日間にわたる真冬の政治決戦が始まりました。



（記者リポート）

「立候補者の受け付けが始まりました。超短期決戦となった今回の選挙、いよいよ政治決戦が始まります」



立候補の受け付けは午後5時に締め切られ、県内5つの小選挙区には19人が立候補を届け出ました。





新潟1区の立候補者

選挙戦では消費税の減税を軸とした物価高対策や責任ある積極財政を掲げる高市政権の評価などを争点に論戦が交わされる見通しです。

新潟1区に立候補したのは、届け出順に中道改革連合の前の議員・西村智奈美候補。自民党の新人・内山航候補。参政党の新人・小池幸夫候補。日本維新の会の新人・伊藤和成候補。共産党の新人・中村岳夫候補の5人です。





【中道 西村智奈美候補】

「野党第一党と第二党が結集したことによって大きな塊になって、そして政権を担えるという選択肢ができたということは非常に大きな意味があるというふうに思っております」



【自民 内山航候補】

「新潟1区というのは新潟駅、新潟空港、佐渡空港、いろんな拠点性がある。そして世界遺産まである。これを市政、県政、国政がしっかりタッグを組んで私たちの声を国に届ける」



【参政 小池幸夫候補】

「参政党は、消費税、インボイス制度廃止、あと外国人問題を言っていますので、そこがほかの党と違いが出せればいいのかなと思います



【維新 伊藤和成候補】

「現在の自維連立政権のもとで擁立された候補者である自負を抱いています。ですから負けません。遠慮することなく訴えて主張させていただきます」



【共産 中村岳夫候補】

「多くが右へ右へのとなびく中、その中ぶれずに平和の問題、原発ゼロを目指すと、この問題をぶれずに貫けるのが 共産党だということで、他との対比が非常に鮮明になったのではないかと思っております」



12日間にわたる衆院選。投開票は2月8日です。

