UKインディーフォークトリオ Tors、新曲「Must Confess」リリース　マイルズ・スミスとの共作

イギリスのインディーフォークバンド Tors（トールズ）が、Glassnote Recordsより新曲「Must Confess」をリリースした。

本楽曲は、 マイルズ・スミスとの共作によるもので、マイルズのサポートを務めた2025年のワールドツアーを経て制作された。悲しみ、癒し、静かなる回復を瞑想しつつ、ゆっくりと心に響く一曲となっており、忘れることなく手放す方法の会得という、宙ぶらりの不安定な感覚を捉えている。

温かみのあるアコースティック楽器とトールズならではの特徴的な3者によるハーモニーを基盤とし、喪失した余波を描いており、“告白せねば、痛みは次第に薄らいでいる”と繰り返されるフレーズが、段階的な回復を映し出す。

本楽曲についてTorsは「“Must Confess”は、さまざまな形の悲しみと、時間がゆっくり癒してくれることを歌った曲です。往々にして、失ったものを振り返り、以前よりも静かに落ち着いた気持ちになるまでは、その変化に気づかないものです」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド編集部）