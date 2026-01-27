司法の歴史が変わるのか。74年前に起きた「菊池事件」です。無実を訴えながら死刑が執行された男性の再審（裁判のやり直し）を認めるかどうか、28日に熊本地裁が決定します。死刑が執行された後に再審が認められれば、日本で初めてのケースです。



1952年、県の北部で役場職員が殺害された「菊池事件」。この職員にハンセン病だと告発されていた男性（当時29）が逮捕されました。男性はハンセン病を理由に隔離された「特別法廷」で死刑判決を受け、無実を訴え続けたものの、1962年、40歳で死刑が執行されました。





「ハンセン病患者」で「殺人犯」の家族という“二重の偏見”を恐れた男性の遺族。60年近く声を上げられずにいましたが、5年前に再審を申し立てました。開かずの扉は開くのか。28日、運命の日を迎えます。菊池事件のポイントは、死刑が執行された後に再審を求めていることです。日本で死刑囚の再審無罪は、冤罪「免田事件」の免田栄さんから、おととしの袴田巌さんまで5件あります。しかし、死刑執行後に認められたケースは1件もありません。

どれだけ高いハードルなのか。2014年に袴田巌さんの再審開始を認めた元裁判官、村山浩昭さんに話を聞きました。現在は弁護士を務める村山浩昭・元裁判官。強盗殺人の罪で死刑囚となった袴田巌さんの再審開始を2014年に決断し、再審無罪へ道筋をつけました。



しかし、死刑が執行された裁判のやり直しを認めるのは、国が罪のない命を奪ったと認めることになるため、特にハードルが高いと話します。



■袴田事件で再審開始を決定・村山浩昭 元裁判官

「諸外国でも誤った死刑で執行してしまったということが後になって分かって、死刑制度を廃止している国もあるんです。死刑制度について新たな議論を呼ぶ可能性が非常に高いと思います」



死刑制度の根本を揺るがしかねない、重い判断。菊池事件で弁護団が問題視しているのが、男性が裁かれた「特別法廷」です。裁判官や検察官は証拠品を箸で扱い、無罪を主張した男性の弁護人は検察側に争うことなく、死刑が言い渡されました。最高裁は2016年「特別法廷がハンセン病差別を助長した」として異例の謝罪を行いました。



さらに2020年、熊本地裁は菊池事件の特別法廷が憲法違反だったと認めたのです。



再審請求で弁護団の証人に立ったのが九州大学の内田博文名誉教授です。



■九州大学・内田博文名誉教授

「裁判官も検察官も弁護士も偏見差別に侵されていたということではないかと思うんですね。最初から最後まで徹底的に憲法違反で死刑が言い渡された。この憲法違反状態が今も続いているっていうことを我々は忘れてはいけないと思うんです」



「最高法規である憲法の違反状態は取り消されるべき」と指摘しています。刑事訴訟法には、再審の条件として「無罪を認めるべき証拠を新たに発見したとき」と明記されています。しかし「憲法違反」は書かれていません。これを理由に検察側は「憲法違反で再審が認められる余地はない」と反論しています。



「憲法違反が再審の理由になる」という「憲法的再審事由」。熊本地裁はどう判断するのでしょうか。



■村山浩昭 元裁判官

「『憲法的再審事由は認めない』という判断になる可能性は相当高いのではないかなというふうに思います。私も39年近く裁判官をやっていましたので、条文に書いていないことを認めるというのは、なかなか簡単なことではないんですね」



前例のない主張を認めることの難しさ。だからこそ裁判官の覚悟を期待したいと村山さんは話します。



■村山浩昭 元裁判官

Q.先生自身は審理をやり直すべきだと思いますか？

「私は（やり直）すべきだと思っています。こんなにあからさまな差別をして、弁護人の援助もほとんど受けていないという裁判が実際に行われて死刑になっている。こういうことを見逃しているようでは法治国家というのが恥ずかしい」





日本で初めての判断は出るのか。注目の決定は28日午後に示されます。



ポイントは「規定にない憲法違反を再審の理由と認めるかどうか」。

実は刑事訴訟法の再審の規定は70年以上改正されていません。弁護団は「憲法違反の裁判が想定されていなかったから記載がないだけで、再審の条件として認めないということではない」と主張しています。



再審の開始か、棄却かどちらの判断を下すとしても、正面から問題と向き合う「裁判所の覚悟」に注目したいと思います。



熊本地裁は、28日午後2時に決定書を交付する予定です。

