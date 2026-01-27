気象予報士・穂川果音「寒そうな服でごめんね」胸元ざっくりノースリドレス姿披露「ドキッとした」「女神降臨」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/01/27】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が1月27日、自身のInstagramを更新。シンガポールで撮影したノースリーブドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳美人気象予報士「セクシーだけど清楚」胸元のぞくノースリドレス姿
穂川は「まだまだ今月いっぱいは寒さが続くので参考にならなそうな寒そうな服でごめんね笑」とつづり、年末年始にシンガポールを訪れた際の夜景をバックにした写真を公開。胸元がざっくりと開いた淡いブルーのノースリーブドレスで、抜群のスタイルを披露した。
また「たまに、服装選びのポイントについて質問くるのですが、私は多分骨格ストレートなので、ウエストマークし、身体のラインが綺麗に見える形、あとワクワクする服かどうかで選んでいます」と説明。「どうせならテンション上げていきたいよね」と服選びのこだわりを明かしている。
この投稿には「ドキッとした」「セクシーだけど清楚」「似合うのすごい」「さすがのスタイル」「服選び参考になる」「女神降臨」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
