国民・前 菊池大二郎候補

みなさん、今日はこの1月27日を迎えるにあたり、事務所全体の皆さん、そして菊池大二郎後援会の皆さん、そしてお足元の悪い中ご参加いただいた皆様方に、まず心から御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。



「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」上杉鷹山公の教えであります。

私はまず、ついこの間まで議席をいただいていた衆議院議員として、皆さんに謝らなければならない思いで胸がいっぱいです。

物価高、そして山形を襲った大雪、皆さんが歯を食いしばり、必死に生活されている中で、その思いに寄り添わない解散が行われてしまった。このことに、私は為政者の一人として心からお詫び申し上げます。





自民・前 鈴木憲和候補

しかし、本来政治とは何でしょうか。苦しんでいる国民・県民の皆さんに寄り添い、その声を受け止め、どう解決していくか。それこそが政治の役割のはずです。1月23日、私の左胸から議員バッジが外されました。まるで雪国の思いを消し去るかのように、 東京は快晴でした。青空の下で、高市総理は雪国の光景も思いも思い浮かべることなく、自身が総理としてふさわしいかだけを問う解散を行いました。本来であれば「政権選択選挙」こそが解散の定義でしょう。しかし、自民党と維新がさまざまな選挙区で戦う、そんな不思議な状況で、本当に国の未来を託せるのでしょうか。そして、今この雪国で、生活に苦しむ皆さんの声に思いを馳せることもできない政権与党に、政治を任せてよいはずがありません。私は国民民主党として議席をいただいてから、皆さんの「本音」と「SOS」を国政に届けてきました。ガソリン代の値下げ、財源を理由に不可能と言われた壁を動かしました。 年収の壁、これも野党が大きな塊となり、改革へと動かすことができました。しかし、まだ足りません。雪国ではガソリンだけでなく、灯油代もかかります。電気代、ガス代、水道代--日々の生活を圧迫する負担を減らす政策こそ必要です。もっと「手取り」を増やす政治を実現しなければなりません。年収の壁も、基礎控除などの所得制限により多くの方々が苦しんでいます。この壁も確実に動かしてまいります。さらに、人口減少が進む中で「人づくり」を強化しなければなりません。科学技術予算は減少し、教育費負担は先進国の中で大きい水準です。だからこそ、年少扶養控除の復活、そして高校生の扶養控除維持、こうした「子ども・若者を応援する仕組み」を前に進めていきます。山形は雪害が多い地域であり、同時に線状降水帯が最も発生しやすいエリアです。過去10年を見ても東北での水害は顕著に増えています。今までと同じ対策では間に合いません。今年設置される防災庁とも連携し、現場の声をもとにした「事前防災」「減災」を加速させ、国土・県土強靱化を進めます。人口減少・気候変動が進む中、農業は今大きな岐路に立っています。昨年の漢字は「熊」。中山間地域に熊が出るような地域環境を招いた要因のひとつは、自民党農政の誤りであると私は考えています。餌が減り、生息環境が変わり、獣が里に下りてくる。当然の結果です。だからこそ、私は現場の声をもとに有害鳥獣対策の強化、中山間地域の整備、緩衝帯整備、個体数調査体制の強化を政府に訴えてきました。さらにコメ政策です。40～50年続いた減反政策、そして「需給に応じた生産」という名の事実上の減反。結果として米価は乱高下を繰り返し、生産者の未来は不安定なままです。国民民主党は「直接支払い制度」を再構築し、反収当たり約2万円の支援を目標にしています。これは単なる手当ではありません。農地が守る公益的機能、食料安全保障、それらを評価したうえでの「基礎支払い」を進めたいと考えます。畜産も、果樹も、野菜も同じです。気候変動が激しくなる中で、国産力強化、農業人材の確保、そして農業予算の確保が不可欠です。人口減少が進んでも、市町村の面積は小さくなりません。道路延長は増え、河川の維持管理は増え、除雪も必要です。にもかかわらず、役所も事業者も人手不足、これが現実です。だからこそ、官民連携の新しい形、自治体どうしの新たな連携、事務の共同化など、「持続可能な地域運営」を進めなければなりません。私は党の地方制度調査会で、持続的発展のためのチーム座長を務めています。この山形の未来を守るために知恵と工夫を絞り、全力で取り組んでまいります。一昨年の総選挙は「政治とカネ」が問われました。しかし今、国民民主党は企業団体献金規制の強化、政党ガバナンス強化法案など、透明性の高い政治の実現に向けて法案を提出しています。政治の当たり前を、当たり前にする。そのための改革を進めています。今回の解散総選挙、山形2区から私は力強く戦います。今日ここにいる皆さんの後ろには、県民の怒り、憤り、そして「当たり前の政治を取り戻してくれ」という声がうねりとなって広がっています。雪国で歯を食いしばって生きる国民に寄り添えない政治ではだめです。一粒一粒の雪は小さい。しかし集まれば大きな力になる。皆さんの声を結集し、東京へ、雪国を知らない政権与党へぶつける戦いです。これは、私・菊池大二郎一人の戦いではありません。雪国・山形県の皆さんの思いを結集した、皆さん自身の戦いです。最終最後まで、菊池大二郎をどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。



今日改めて、こうして久しぶりに、私の長靴での選挙がスタートいたしました。しっかり頑張って参りたいと思います。そして初心に立ち返って、もう一度、この国を良くしたい、その思いを皆さんと一緒に共有させて頂く、そんな選挙にできればというふうに心から思っております。



2012年、ちょうどこの時期でした。私が農林水産省を辞めて、初めてこの山形2区からチャレンジをしようという気持ちで、自民党の県連にお邪魔をしました。そんな私が知名度ゼロ、地盤も看板もカバンもない。親が政治家でもない。そういう中で、この6期目の選挙を迎えるにあたって、農林水産大臣としてこの場に立たせていただいているということ。本当に感謝を申し上げたいと思います。



大変大変厳しかった1回目や2回目の選挙の時も、自民党の皆さん。そして、公明党の皆さん。また、私の親父の同級生の皆さん。そして後援会の皆さん、そして今では私の同級生のように一緒になって、この地域の未来を語り合うことのできる同世代や、私よりも若い世代の皆さん。一人一人の皆さんの応援があって、今私はこの仕事ができています。まずこのことに心から御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。



その上で、今、農林水産省の全国の職員の皆さんと一緒になって、もう一度私たちは「現場を大切にする、現場を第一にする農林水産行政」を作り直そうではないか。この気持ちで3か月間やってきました。全国で歯を食いしばって頑張っている農林水産業に携わる、そして食に携わる多くの皆さんがいます。

この仕事を3か月間スタートさせていただきました。ようやくスタートを切ったところです。ぜひこれからも、私にこの仕事をさせていただきたい。この思いであります。

その上で、今日は三点申し上げます。



一点目は 「農は国のもと」。この言葉があります。この多様性を作っているのは、日本の地域の未来を作っているのは、北海道から沖縄まで、それぞれの地域で地域性を生かしながら、特色を生かしながら頑張ってくださっている農林水産業と食に携わる一人一人の皆さんです。

その皆さんが、これからもっと稼いでいくことのできる未来。食は農林水産業は、日本経済の柱になる。そんな未来を一緒になって作っていきたいと考えています。

そしてまた、中山間地域や離島といった条件が不利な場所でも踏ん張ってくださっている皆さんがいる。そういう皆さんにとって、先が見通せて、自分たちはもっと頑張れば、この地域で暮らしていっていいんだな、と思えるような未来を作りたい。私はその施策を大臣として必ず実現させたいと思っています。

そうすれば、高市総理が言うように、日本は全ての田んぼや畑を活用でき、そしてそれによって食料供給力を確保できていく。そんな未来が描けるはずです。ぜひその仕事を、私にこれからもやらせて頂きたいと思います。



二点目は インフラと公定価格の課題です。

私たち雪国は、なにしろインフラが大事です。縦軸の高速道路、ようやく開通をしました。しかし私の地元はまだまだ横軸道路がスタートを切ったばかりです。国道113号、そして48号。そして同時に、豪雨災害によって厳しい状況に追い込まれた治水対策、最上川の流域治水プロジェクトを進めてきました。この仕事も最後まで完遂させてください。

残されたJR米坂線については、あの状況で放置するのは政治の無責任だと私は思っています。米坂線を現状復旧すればいいという形ではなく、住民や観光で来る皆さんにとって、もっと便利になったという姿で、新しい姿で復旧をする。この仕事にも県や地元自治体、そしてJRとも連携し、取り組みを加速していきたいと考えています。

遠藤利明さんがスタートしてくださった、米沢-福島間の新幹線のトンネルがあります。これをしっかりと引き継いでいくことも、私たち現職の政治家の使命だと思っています。

そして公定価格。今、国は物価高と同時に多くの企業に賃上げをお願いしています。しかし民間にお願いする前に、政府が決めている様々な賃金や価格があります。公共事業、医療、介護福祉、子育てに関わる皆さんの給与も同じです。政府が決めているものは、インフレ時代に合わせてしっかり上げていく。そして東京と地域の格差を少しずつでも埋めていく。このことに取り組みたいと思います。



三点目、 日本は外交力と防衛力を抜本的に強化しなければなりません。

ロシアによるウクライナ侵攻が始まって数年が経ちました。国際情勢は本当に厳しさを増しています。先日私はドイツ・ベルリンでウクライナの農業大臣と会談を持ちました。彼らも必死で国の復興をどうするか考えていました。ウクライナの話は、私たちにとって決して他人事ではありません。

この東アジアも、大変厳しい安全保障環境にあります。そういう中で日本はこれからも、東アジア、そして世界の平和と安定に貢献できる国であり続ける。そのために外交力を強化し、防衛力をしっかりとしたものにしていく。これをやらなければなりません。

防衛力の基本は自衛隊の存在です。自衛隊の皆さんの処遇改善にも取り組みます。そして何より、憲法に自衛隊の存在を明記する。こうしたことも一歩前に進めていきたいと思います。



最後に 高市内閣が発足して3か月。日本が元気を失っていた中、「私たちはまだまだできる」。まずは政治がリーダーシップを取る。これが高市内閣です。

地域にとって必要なこと、この国の将来を考えた時に伸ばすべき分野には思い切った投資をし、厳しいところは税で下支えする。責任ある積極財政は高市内閣の真骨頂です。

この国を、地域を、これからも皆さんと前に進めていく。その推進力を得るために、今回は大切な選挙になります。私自身も高市政権の一員として、日本の将来のため、地方のために精一杯努力をすることをお約束します。



そして山形県は1区、3区、遠藤寛明さん、加藤鮎子さん。同じ40歳前後の候補者が揃いました。私たちは20年先の未来に責任を持つ。今決めたことが、60歳になった時に本当に結果が出るのか出ないのか。ぜひ今回の選挙、山形県、私たちに責任を背負わせてください。

そして前に進む力を皆さんから頂けるようお願い申し上げ、私からの第一声とさせていただきます。精一杯頑張ります。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。



共産・新 岩本康嗣候補

衆議院山形2区からこの度立候補いたしました、岩本康嗣でございます。

朝から大変お騒がせをしておりますが、一言、立候補のごあいさつと、政策の訴えを申し上げます。



私は立候補以来、本当に多くの方々からさまざまな要望を伺ってまいりました。景気対策を何とかしてほしい、農業を続けられるように支援してほしい、こうした声が本当にたくさん届いております。今回の選挙は、まさにその「一人一人の声を実現するためのチャンス」だと考えております。精一杯頑張ります。どうかよろしくお願いいたします。



多くの方からまず寄せられる声があります。「なぜ、こんな大雪の時に選挙するのか」と。26日夕方6時30分、米沢市選挙管理委員会から連絡がありました。雪のため最大限努力したものの、公営掲示板47か所を設置できなかったというのです。赤穂浪士の討ち入りかとも思いました。しかし、米沢市は悪くありません。悪いのは高市政権です。追及逃れ、疑惑隠し、今なら高支持率で勝てるという甘い考えによる党利党略・自己都合解散です。この暴走に、私たちはきっぱりと審判を下さなければなりません。



自民党政治は先の参議院選挙で厳しい審判を受けました。裏金議員の問題、財界のための政治。企業献金に縛られた政治が、富を大企業・富裕層に偏らせ、庶民の暮らしは苦しくなるばかりです。実質賃金は11か月連続で減少しています。アベノミクス以降、消費税は2回増税され、法人税は7回も減税されました。庶民には増税、大企業には優遇。これが日本の歪みを作りました。一方で、大企業の利益は3倍、株価は5倍。しかし私たちの給料や年金は上がっていません。これは異常な富の集中であり、格差社会そのものです。



日本共産党は、企業献金も団体献金も一円も受け取っていません。だからこそ、財界にもスポンサーにも遠慮なく、歪みの根源にメスを入れられます。内部留保は590兆円以上。国家予算5年分です。本来国民の暮らしに戻るべきお金が積み上がった結果です。

私たちは「消費税は一律5％へ減税、その後廃止へ」と訴えています。2年間だけ、食料品だけ、そんなごまかしは言いません。財源はしっかり示します。一方、高市さんは選挙になって急に食料品非課税を言い出しましたが、内容は曖昧です。国民会議で議論？今まで議論すらしていない。時速ゼロは加速してもゼロ。本気度が見えません。



景気回復には賃上げが必要です。しかし中小企業に「賃上げしろ」だけではつぶれてしまいます。だからこそ、中小企業への直接支援、大企業の内部留保へ時限的課税を行い、その分を賃上げに回す。内部留保に課税されたくない大企業は賃上げを選ぶでしょう。これが政治の責任による賃上げ実現です。



平和外交についても申し上げます。アメリカに何も言えない高市政権では、日本の平和は守れません。日本共産党は憲法9条を生かし、国際法を守り、戦争をなくす外交を進めます。安保法制は違憲であり、立憲主義の破壊です。共産党は一貫して「違憲」と訴えてきました。



最近、「中道」「真ん中」と言う政党があります。しかし安保法制合憲、原発再稼働、これは“真ん中”ではありません。憲法違反かどうかに真ん中はなく、原発再稼働に半分などありません。

高市政権に期待する声もありますが、企業献金禁止に手を付けない姿勢を見る限り、古い政治の枠から抜け出せていません。本当に政治を変えるには、大企業・アメリカ、この二つに切り込めるかが鍵です。それができるのは日本共産党だけです。



今回の選挙は二つあります。比例代表では「日本共産党」とお書きください。小選挙区では「岩本康嗣」とお書きください。今回で5回目の挑戦となります。皆さんのお力を岩本康嗣にお寄せください。

以上をもちまして、私の第一声とさせていただきます。心からのご支援をお願い申し上げます。ありがとうございました。

