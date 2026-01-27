元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（５６）が、昨夏、フランスを仲良し二人で旅したことを明かした。

２７日、ＳＮＳを更新し、「昨夏、松井さんと視察に行ったフランス、パリ＆ランス」とエッフェル塔の見える絶景のレストランで撮影した写真などをアップ。「移民事情やオーバーツーリズム対策、万博レガシーについてなど、とても勉強になった。今年もどこかへ出掛ける予定。」とつづった。

ギャルソンがいる街中でのおしゃれなレストランでは、サングラスに黒キャップのおしゃれな男性の姿が。一瞬誰？！と驚くが、これが前大阪府知事、前大阪市長の松井一郎氏（６１）。ともに大型バイクでツーリングするほどプライベートでも仲良しだ。ランスでは有名シャンパンメゾン、テタンジェのワインカーヴも訪問し、おしゃれにシャンパンで乾杯する姿もあった。

コメント欄には「元大阪の大将 貫禄あるな」「２人ともお若くて素敵ですね」「仲良し二人組 良いですね」「いつまでも仲良しですね」「２人は仲良しですね！！」などの声が届いている。