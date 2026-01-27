1月27日公示となった衆議院選挙。県内では5つの小選挙区に19人が立候補しました。有権者は一票にどんな思いを託すのでしょうか。まちの声を聞きました。



多く聞かれたのは日々の生活に直結するこの問題…



〈10代 学生〉

「一番は物価高対策。どこの家庭でも抱えてる悩みは似てると思うのでそういうところを対策してくれるところがいいと思います」



〈40代〉

「（子どもが）食べ盛りなので食費が。物価は上がってるのにみんなが並行してもらえる金額も変わらないのがなんかおかしいと思いません？」





〈70代 主婦〉「消費税ですよね。結局給料は上がらないというか年金も下がる一方でちっとも上がらないのに消費税は取られるし」一方、外交の課題を指摘する声も―〈50代 会社員〉「中国と高市さんあまり良くない感じじゃないですか。アジアならアジア圏でアメリカにペコペコしないようなアジアの一員として日本進んでほしいなと思います」さらに、子育て世代が気にかけるのは医療について。〈40代 会社員〉「病院の経営とか危ないって話すごい出てるじゃないですか。未来の子どものことも考えたら今も大切だけど先も大切なので全部を解決できるような策をすぐには難しいかもしれないですけど手をもっとつけてもらいたい」課題が山積している日本。新潟からそれぞれの思いを一票に託します。