見た目がかわいいと思う「石川県のお土産」ランキング！ 2位「金かすてら」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近はSNSの普及もあり、味の良さはもちろんのこと、思わず誰かに見せたくなるような「パッケージの可愛さ」が選ぶ際の大切な基準となっています。旅の思い出を彩り、贈った相手の心もパッと明るくするような、ビジュアルに優れた名品をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「石川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「金かすてらの見た目がかわいい理由は、表面の黄金色の輝きと、ふんわり膨らんだ四角い形がシンプルながら上品で、手に取りたくなるような愛らしさがあるからです」（30代男性／静岡県）、「見た目も美しく、上品な味わいを楽しめそう」（50代女性／神奈川県）、「面に金箔がふんだんにあしらわれており、小さくても豪華で特別感があり、見た目だけでワクワクし、一口サイズや小箱に入ったタイプもあり、ころんとした形がかわいいからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「猫の背中の哀愁が可愛い」（30代女性／東京都）、「猫の形そのものがわかりやすく“かわいい”です。写真に撮っても伝わりやすいし、箱を開けた時にテンションが上がります。お土産として話題も作りやすいと思いました」（20代女性／東京都）、「老若男女がカワイイと思えるお土産だからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：金かすてら（まめや金澤萬久）／40票2位は、金沢の名産品である金箔をぜいたくに敷き詰めた「金かすてら」です。豪華絢爛な見た目はもちろんのこと、干支などの形に「型抜き」ができるタイプが非常に人気。食べる前に自分で形を抜く楽しさとその可愛らしいシルエットが、金沢観光の記念にぴったりだと好評です。
1位：にゃんこのサブレ in Kanazawa（ぶどうの森）／90票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは「にゃんこのサブレ in Kanazawa」でした。能登生まれ、金沢育ちの猫「トラ」をモチーフにしたサブレは、切ないシルエットがたまらなくキュート。能登塩を使用した優しい味わいと、猫のシルエットを生かした愛らしいビジュアルやパッケージが、絶大な支持を集めました。
