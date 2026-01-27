1月27日、衆議院選挙が公示されました。新潟県では5つの選挙区に19人が立候補しました。



今回の選挙について県政担当の本間記者が解説します。



斎藤キャスター）

今回の衆院戦は政権の枠組みが変わり、新党が結成されるなど戦いの構図は大きく変わりましたね。



本間記者）

はい、まずは各選挙区の構図を見ていきます。こちらはおととし行われた前回の衆院選の構図です。自民党ではいわゆる裏金問題で非公認となった候補者もいましたが、県内すべての選挙区で自民党と立憲民主党が対決。結果は県内すべての選挙区で立憲民主党の候補が当選しました。





斎藤キャスター）立憲民主党が全勝。対する自民党は全敗という厳しい結果でしたね。

本間記者）

そして、こちらが今回の構図です。6つの党から19人が立候補しました。立憲民主党に所属していた候補者全員が公明党と結成した「中道改革連合」から出馬し再選を目指します。衆議院の解散したその日のうちに立憲民主党と公明党の県内組織は初会合を開き、5人全員の当選を目指し、連携を図ることを確認しました。さっそく候補者の集会に公明党の関係者が応援に入るなど具体的な動きをみせています。



新党結成から間もない中「中道」を旗印にどこまで連携を深めることができるかがポイントになりそうです。



斎藤キャスター）

4区では今回、「中道」と一線を画す野党の国民民主党からも出馬していまね。



本間記者）

はい。中道改革連合と国民民主党は労働組合の連合新潟が支援組織となっています。



西辻キャスター）

そうなると4区では中道改革連合の米山候補、国民民主党の野村候補と支援する候補が競合していますね。



本間記者）

はい。そのため連合新潟は両候補をともに「支持」するとしていて、これまで野党候補にまとまっていた連合の票が分散される可能性があります。



斎藤キャスター）

そのほかの党も積極的に候補を擁立していますね。



本間記者）

去年の参院選で躍進した参政党は県内すべての選挙区で候補者を擁立しました。また、1区と2区では自民党と日本維新の会による与党対決も展開されます。



西辻キャスター）

前回全敗した自民党はどう選挙戦に臨むのでしょうか。



本間記者）

強みと弱みがあると思います。強みは高市政権の高い支持率。弱みは消えた公明票です。こちらは前回の衆院選の比例票で公明党が獲得した票数です。各選挙区で1万3000～5000票が公明党に入っていることがわかります。連立から離脱した公明党の票が見込めなくなるのは自民党の候補にとって痛手となりそうです。



西辻キャスター）

今回は真冬の選挙戦となりました。各陣営の反応はどうですか。



本間記者）

各陣営からは「これまで通りの選挙戦はできない」との声が聞かれます。自民党の斎藤洋明候補は「有権者に街頭演説で集まっていただいていたが寒空でやるわけにはいかず屋内の集会に切り替えている」と話しています。また、中道改革連合の菊田真紀子候補は「雪国の大変さで活動量が半減するのではないか」「SNS等で補いながら安全に選挙戦を戦い抜いていきたい」と話しています。



本間記者）

県内では今後も雪の予報が続いていて、候補者にとっても有権者にとってもこれまでにない選挙戦となりそうです。



斎藤キャスター）

ここまで衆院選についてお伝えしました。