ゆうちょ銀行の定期貯金が満期になったら？「守るお金」を「活かすお金」に変える考え方
ゆうちょ銀行から届く「満期のお知らせ」。長年、大切に預けてきたお金が区切りを迎える瞬間は、これまでの努力が形になった証。「とりあえずまた定期に入れようかな」と考えるのもいいのですが、実はこのタイミングこそ、その資産に「意味」を持たせる絶好のチャンスです。
ただ漫然と寝かせておくのか、それとも未来の自分を豊かにするために動かすのか。今の自身の状況に合った「お金の活かし方」を考えてみましょう。
このとき「とりあえず継続でいいか」「通常貯金に置いたままでいいや」と、深く考えずに放置してしまうのは少しもったいないかもしれません。特に通常貯金に戻ったお金は、日々の生活費と混ざりやすく、意識していないといつの間にか消えてしまいがちです。数年後に「あの貯金、何に使ったんだっけ？」と後悔するのは避けたいものです。
満期という区切りに立った今、考えるべきは「使うか貯めるか」という二択より、「このお金を使って、これからどんな未来を実現したいか」という目的を問い直すとよいでしょう。「将来の安心」として守り抜くのか、それとも「新しい自分への投資」として活用するのか。満期を1つの合図として、お金に新しい役割を与えてみると、人生を豊かにするための「生きた資金」に変わるでしょう。
参照：ゆうちょ銀行「定期貯金」
ただし、漫然と前回と同じ条件で自動更新するのではなく、今の生活状況や社会情勢に合わせて「預け先」や「期間」を検討し直してみましょう。
・金利の動向をチェックし、より有利な預け先を探す
最近は、金利に動きが出てきています。今まで通りで継続するのもよいですが、このタイミングで「より金利が高い定期預金」を探してみるのも1つです。ネット銀行や、地域の金融機関のキャンペーンなどを比較してみましょう。
・「いつ使うか」に合わせて期間を選ぶ
再度定期貯金にするなら、「3年後のリフォームに」「5年後の車の買い替えに」といった予定に合わせて、期間（1年、3年、5年など）を設定し直しましょう。
・「インフレ」から資産を守る仕組みへの移行
もし「10年以上は使う予定がない」という本当の余裕資金であれば、その一部を新NISAの「つみたて投資枠」の原資に充てるなど、資産を育てる方向へ一歩踏み出すのもよいでしょう。物価が上がるインフレの局面では、現金のまま持っておくよりも、投資信託などを活用して「お金の価値を守る」という視点も、これからの時代には必要です。
「ずっとやってみたかったこと」にチャレンジするのは、ただのぜいたくではなく、自分のこれからをよりよくするための前向きな使い方です。
▼好きなことを学び直す・広げる
気になっていた講座を受けてみる、新しい趣味を深めるなど、知識やスキルを増やすことは、日々の生活にハリをもたらしてくれます。
▼健康へのケアに使う
質のよい寝具を買って眠りを見直す、しっかりとした人間ドックを受けるなど、体を整えることも立派な「投資」です。元気で過ごせる時間が増えれば、それだけでお金には代えられない価値があります。
▼心が動く「体験」を楽しむ
今まで行ったことのない場所を旅してみる、文化や自然に触れる体験をしてみる。そうした時間は、心に残る「宝物」になります。
こうした使い方は、自分自身のこれからを豊かにする「育てる使い方」といえます。
「余ったから使う」のではなく、「これからの自分にとって、本当に価値ある使い方ってなんだろう？」と考えることで、お金はより頼れるパートナーになるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
