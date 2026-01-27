俳優の山崎賢人さん（※崎は「たつさき」）は1月27日、自身のInstagramを更新。ひげの生えたイケメンショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山崎賢人さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の山崎賢人さん（※崎は「たつさき」）は1月27日、自身のInstagramを更新。ひげの生えたイケメンショットを披露しました。

【写真】山崎賢人のひげありイケメンショット

「朝からイケメン眼福できて」

山崎さんは「3度目のパリ」と英語でつづり、2枚の写真を公開。サンローランと世界的なデザイナーのアンソニー・ヴァカレロ氏の公式Instagramをタグを付けたPR投稿です。1枚目は黒い車から降り立つシーン、2枚目は壁に寄りかかったモデルショットとなっています。

黒を基調としたコーディネートに深いカーキの上着を合わせたクールなスタイルです。さらに、パーマヘアと、顎周りに蓄えたひげが山崎さんのワイルドな魅力を引き立てています。

ファンからは、「わわ〜！またまたパリ！」「フランスの美しい街並みに負けず、爆イケすぎる」「楽しい旅を」「パーマHAIRも大好きです」「朝からイケメン眼福できて今日1日いい日になりますありがとうございます」「かっこいい」「おしゃれで洗練された賢人くんパリがよく似合います」「素敵な大人の男性です」と、絶賛の声が集まりました。

新年のあいさつ投稿も

自身のInstagramで仕事のオフショットやプライベートなどをたびたび公開している山崎さん。16日の投稿では「明けましておめでとうございます」とつづり、新年ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)