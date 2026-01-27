Kis-My-Ft2、『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』LIVE DVD & Blu-rayを発売　特典は『キスマイお土産交換会』

Kis-My-Ft2が、全国アリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』のLIVE DVD & Blu-rayを3月10日に発売する。

（参考：SUPER EIGHT最新作にも キスマイ、CUBERS、MeseMoa. ……男性アイドルから考察する“つんく♂提供曲”の面白さ）

同作品は、11枚目のオリジナルアルバム『MAGFACT』を携え、2025年6月より全国8都市24公演で24.9万人を動員したツアーの横浜アリーナ公演を収録したものだ。

演出やセットリストはメンバーの二階堂高嗣が中心となり構成した。円形のムービングステージなどダイナミックな機構や特効、照明の演出も取り入れられ、リフターやトロッコ（アリーナ、スタンド）ではメンバーがより観客の近くまで訪れるといったステージ構成となっている。

また、映像を収録した8月10日はキスマイのCDデビュー日だ。サプライズゲストとして、サンドウィッチマンもお祝いに駆けつけ「お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン」を共に披露した。さらに本編の最後の楽曲「CHEAT」では、ステージの花道をランウェイに見立てたファッションショーのような演出で、メンバーの玉森裕太がプロデュースした華やかな衣装を身に纏うなど見どころ豊富な映像に仕上がっている。

加えて、全形態に収録される横浜アリーナ公演のライブ本編のほか、各形態ごとに特典映像が収録される。初回盤Aには、ツアーの準備過程から最終公演まで裏側に密着した長編ドキュメント映像や、各公演のTOUR MC集を収録している。

初回盤Bには、予算1万円のおこづかいでそれぞれツアー先のお土産を購入し、ソロの地方ロケや交換し合う場を収録した撮り下ろしバラエティ企画『キスマイお土産交換会』や、ワンカット撮影の「CHEAT」のMovie Showとメイキングドキュメント、『MAGFACT TOUR』の名珍場面集を収録している。

通常盤には、各メンバーソロ映像を収録したマルチアングル映像5曲や「A CHA CHA CHA」最終日のダブルアンコール映像、『TOUR メイキングオフショットムービー』が収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）