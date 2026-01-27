「トレーディングアクリルブロック」（各990円）　※価格は税込み

　タピオカドリンク専門店「Bull Pulu（ブルプル）」は、1月29日（木）から、アニメ『ハイキュー!!』とのコラボレーションアイテムを、全国の店舗およびオンラインショップ「GK Store」で発売する。

【写真】世界観たっぷりな「キャンバスポーチ」も！　コラボグッズ一覧

■購入特典も

　今回登場するのは、アニメ『ハイキュー!!』の青葉城西高校メンバーたちが、タピオカドリンクや台湾カステラを楽しむ描きおろしイラストを使用したコラボグッズ。

　ラインナップには、「トレーディングゆらゆらアクリルキーホルダー」や「トレーディングお名前プレート（クリップ）」、「トレーディング缶バッジ」、「トレーディングアクリルブロック」といった雑貨アイテムのほか、日常使いしやすい「キャンバスポーチ」もそろう。

　また、コラボグッズを2200円（税込）購入ごとに、「イラストカード（全8種）」がランダムで1枚もらえる購入特典も用意されており、ファン必見の内容となっている。