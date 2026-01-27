2026年1月27日、第51回衆議院議員選挙が公示されました。2月8日の投開票に向け、「史上最短」ともいわれる12日間の『真冬の選挙戦』が始まっています。各党の党首が全国各地で「第一声」を上げましたが、MBSの番組『よんちゃんTV』ではさっそく、AIを用いてその演説内容を分析。頻出ワードを可視化した「ワードクラウド」をもとに、各党が今回の選挙で何を最も訴えようとしているのか、その戦略をMBS米澤飛鳥編集長が解説します。

第一声の「場所」に込められたメッセージ

まずは公示日の朝、各党の党首が最初の演説＝第一声を行った場所について見ていきます。第一声は党の「顔」である党首が一番最初に最も訴えたいこと、最も聞いてほしいことを話す局面ということで、場所・内容ともに選挙において重要な意味を持ちます。

≪主な政党の「第一声の場」≫

▼自民：高市早苗総裁（総理）：東京・秋葉原

▼維新：藤田文武共同代表：自民と並んで東京・秋葉原

▼中道：野田佳彦共同代表：青森・弘前市

▼国民：玉木雄一郎代表：東京・新橋

▼共産：田村智子委員長：東京・池袋

▼れいわ：大石晃子共同代表：大阪・塚本駅前

▼参政：神谷宗幣代表：東京駅前

▼ゆうこく：原口一博共同代表：佐賀市

▼保守：百田尚樹代表・東京・新橋

▼社民：福島みずほ党首：東京・新宿

▼みらい：安野貴博党首：東京・渋谷

各党の場所選びについて、与党である自民・高市総理と維新・藤田共同代表がともに第一声を上げた東京・秋葉原は、安倍元総理が度々演説を行っていた『大事な場所』として選ばれたものとみられています。

他党も東京が多い印象ですが、中道改革連合の野田共同代表は青森県弘前市からスタート。これは「雪の中の選挙戦はとても大変なんだ、なぜこんな時期に解散なんだ」と訴えたいねらいもありそうです。

では、それぞれの場所で各党党首はどのような言葉を用いて最初の訴えを行ったのか。ここからはAIを用いて生成した「ワードクラウド」をもとに、それぞれの党について詳しく見ていきます。

▼自民党：高市早苗総理

自民党の高市早苗総裁のワードクラウドで最も目立つのは「日本」の二文字です。次いで「政策」「国民」「投資」「成長」といった言葉が並びました。演説では「日本列島を強く豊かに、日本はまだまだ成長できる」と訴えました。

MBS米澤飛鳥編集長

「高市政権が進めるとしている『責任ある積極財政』の政策にもつながる訴えであると思われます。また国民という言葉については、維新と連立を組み大きく変わった政権の枠組みへの信任を問いたいということ、そして自民党と維新の会の二党で過半数を取らせてほしいと国民に向けて訴えているものです」

▼日本維新の会：藤田文武共同代表

自民党と連立政権を組む日本維新の会の藤田文武代表は、「連立」という言葉が最大となりました。「政策」「時代」のほか、他党には見られない「感謝」というワードも含まれています。

米澤編集長

「維新は自民党と連立の合意文書を交わすにあたり、『12本の矢』とする政策の合意を結びました。政策について、維新と自民それぞれの公約に共通して盛り込んでいるものもいくつかあります。例えば▽議員定数の削減 ▽食料品の消費税2年間ゼロなど、こうした政策を連立を組んだことで維新が『アクセル役』になって進めていくとの主張を展開していました」

▼中道改革連合：野田佳彦共同代表

立憲民主党と公明党が合流して誕生した中道改革連合。野田佳彦共同代表の演説では「暮らし」「奨学金」「解散」が大きく表示されました。「生活者ファースト」を掲げ、物価高対策を強調しています。

米澤編集長

「暮らしについては、最優先で暮らしを真ん中に考える『生活者ファースト』の理念を訴えたということです。そしてその物価高の対策として、今年の秋から恒久的に食料品の消費税ゼロの実現を掲げているということです」

「奨学金という言葉が大きく出ているのは、応援で訪れた先の候補者が奨学金で非常に苦労していたという話題に関連して話していたためとみられます。大学の奨学金の返済が非常に大変だという話に絡め、奨学金の返済の減免制度などを訴えていました」

▼国民民主党：玉木雄一郎代表

国民民主党の玉木雄一郎代表は、「政策」「政治」「減税」に加え、「住民税」「壁」といった具体的な経済ワードが並びました。

米澤編集長

「政策にまつわる言葉が多く見えます。▽ガソリンの暫定税率の廃止 ▽年収の壁178万円に引き上げ など、実績を強調されて政策を動かしてきたという実績を強調する演説でした。そしてさらなる壁もこれから超えていきましょう、という内容に加え、食料品の消費税減税について来年度からもし実現したいのであれば、なぜ昨年末の税制の改正の時に議論していなかったのかと与党の姿勢を糺すような場面もありました」

▼日本共産党：田村智子委員長

日本共産党の田村智子委員長は、「消費税」「暮らし」「大企業」「平和」が中心。「トランプ政権」「中国」など外交・安全保障に関するワードも特徴的です。

米澤編集長

「暮らし、大企業など消費税にまつわるワードが多用されていました。大企業が儲かっても暮らしは苦しくなってしまった、大企業応援から国民の暮らし第一にしてください、ということです。そして、すべての消費税を5%に下げてその先に廃止を目指す、という主張がなされていました」

▼れいわ新選組：大石晃子共同代表

れいわ新選組の大石晃子共同代表は、「消費税」がワードクラウドの大部分を占めました。

米澤編集長

「日本、消費税という言葉が多く話されていました。この『日本』という言葉の使い方については、まず冒頭で『日本を守るとはあなたを守ることから始まる』と話し、物価高対策をまともにせずに解散する現政権を倒すのだと訴えていました。そして消費税の廃止を訴え、『そもそも税金は大金持ちから取らないといけない』との主張で演説していました」

▼参政党：神谷宗幣代表

参政党の神谷宗幣代表も「日本」を強調。「移民」というワードも浮上しています。

米澤編集長

「『ひとりひとりが日本』が今回の選挙のキャッチコピーだということで、日本、移民というワードが多く、日本を動かす政権の一角に参政党を入れていこうではないかと訴えていました。基本はアンチ・グローバリズムであって参政党は決して排外主義ではないと。ただ移民で入ってくる人数を制限しないとダメですよ、というのが訴えの内容でした」

▼ゆうこく連合・日本保守党・社民党・チームみらい

その他の政党や新興勢力も独自のワードで戦いに挑みます。原口共同代表率いる「減税日本・ゆうこく連合」は「日本独立」「日本再興」を掲げ、日本保守党の百田代表は「移民」問題を最大の争点に据えました。



社会民主党の福島瑞穂党首は、「頑張る」という言葉を繰り返し、雇用や暮らしへの思いを訴えました。また、テクノロジーによる改革を掲げる「チームみらい」の安野党首は「未来」「政策」といったワードを軸に、現役世代の負担軽減を訴えています。

自民・維新の連立や立憲・公明による新党結成などで大きく構図が変わった今回の衆議院選挙。2月8日に投開票日を迎えます。