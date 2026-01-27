12月、東京の赤坂のサウナ室で夫婦が死亡した火事を受け、鹿児島市は市内のサウナ施設に対し、緊急の点検を行っています。対象となっている12の施設のうち27日までに10の施設で点検が完了し、消防局の指導が必要な施設はなかったということです。



27日の朝、鹿児島市のプライベートサウナmoimoiを訪れたのは市の消防局や健康福祉局の職員たち。行われたのは、サウナ施設の緊急点検です。





12月、東京の赤坂のサウナ室で火事が発生し、中にいた30代の夫婦が死亡しました。この火事を受け、鹿児島市は1月13日から市内の12の施設を対象に緊急点検を行っています。職員たちは、サウナストーブと天井の距離が近くないか、扉が内側から正常に開くかなどを確認しました。また、サウナ室からフロントに緊急事態を伝えるためのブザーが、正常に作動するかの確認も行われました。(鹿児島市生活衛生課・西野由紀主幹)「点検している非常用ブザーの設置やドアの構造などの危険はないが各施設を点検してどの施設も利用者の緊急時の安全対策を講じてもらうようお願いしている」(鹿児島市消防局予防課・大山孝文主幹)「どの施設も消防設備の維持管理の状況も良好で避難経路の確保も十分徹底されている。安全対策が徹底されていると思う」27日までに10の施設を点検し、消防局の指導が必要な施設はなく、29日には対象の全ての施設で点検が完了するということです。