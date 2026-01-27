2026年4月に桜島の8つの小中学校を統合し開校する9年制の義務教育学校「桜島学校」の開校説明会が開かれました。鹿児島出身の俳優・上白石萌音さんが作詞を、作曲家の吉俣良さんが作曲を手掛けた校歌が初披露されました。



27日、桜島中学校の体育館で開かれた桜島学校の開校説明会。桜島学校は2026年4月に桜島の8つの小中学校を統合し開校する9年制の義務教育学校です。



27日は入学予定の子どもたちやその保護者が集まり、校章や制服などがお披露目されました。





そして、鹿児島出身の俳優・上白石萌音さんが作詞を作曲家の吉俣良さんが作曲を手掛けた校歌も初披露されました。校歌には統合する8つの学校の歌詞が取り入れられていて、上白石さんは「色々な心の状態があると思いますが、この歌が少しでもそばに寄り添えたら嬉しいです」と言葉を寄せています。吉俣さんは「迷ったときや立ち止まったときにそっと聞こえてくる「キバレよ！」という応援歌になることを願っています」とコメント。鹿児島の先輩たちが思いを込めて手掛けた校歌に、子どもたちは歌詞を見つめながら、聞き入っていました。(桜島学校入学予定者)「きれいな音で良い曲だと思った」(桜島学校入学予定者)「とても良い曲だと思った。今の学校を去るのは寂しいが新しい学校も楽しみ」鹿児島のシンボル、桜島に生まれる新たな学び舎が開校に向け着実に歩みを進めています。