【近畿の天気】２８日（水）は昼間の気温ダウン　凍える寒さ　２９日（木）〜３０日（金）は北部を中心に警報級大雪のおそれ

１月２８日（水）の近畿地方は、再び厳しい寒さ。昼間でも凍えるような寒さになりそうです。



２８日（水）は西高東低の冬型の気圧配置となり、上空には寒気が流れ込む見込みです。天気も気温も冬のこの時期らしいものとなり、北の地域ほど雪で、南の地域ほど晴れそうです。北部では雪やみぞれが降ったりやんだりするでしょう。



中部と南部は晴れ間がありますが、中部でも北の地域ほど、にわか雪やにわか雨の所がありそうです。





太平洋側の地域では空気の乾燥している所がありますので、火の取り扱いを注意してください。マスクをつけることで喉や鼻の加湿にもなります。肌の保湿も心掛けましょう。朝の最低気温は前日より高めですが、それでも１〜５℃くらいの見込みで冷え込むでしょう。日中の最高気温は、寒さが少し緩んだ前日に比べると低く、北部は４〜５℃くらい、中部と南部は７〜９℃くらいの所が多いでしょう。再び厳しい寒さが戻りそうで、万全の防寒が欠かせません。２９日（木）〜３０日（金）は北部では断続的に雪が降り、中部や南部でも雪の降る所があるでしょう。兵庫県・京都府では警報級の大雪となるおそれがあり、短時間に雪の降り方が強まる所もありそうです。普段雪に慣れていない地域でも積雪が増えそうです。積雪や路面の凍結による交通の乱れに注意が必要です。大雪のピークは２９日（木）と３０日（金）ですが、３１日（土）〜２月１日（日）にかけて北部では雪や雨が残りそうです。今週後半は特に寒さが厳しくなりそうですから、体調を崩さないように気を付けてください。