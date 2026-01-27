タレントの堀ちえみ（58）が、口の中のトラブルで治療を受けたことを明かした。

【映像】堀ちえみのリハビリ中の様子（動画あり）

2019年2月に更新したブログで、ステージ4の舌がんを患い舌の6割を切除、太ももの組織を用いた再建手術を受けたことを公表していた堀。その後はリハビリに励み、2024年2月に舌がんの完治を報告。2025年8月には舌がんの手術後、舌圧などの関係で歯が折れインプラント治療することを公表し、10月には2時間に及ぶ治療を受けたことも明かしていた。

2026年1月26日の投稿では、「まだまだ続く歯科医院の治療。術後の私にとっての歯科医院への通院は、もうライフワークのようなもの。どんどんお口の中がいい環境になっていくんですもの。ただ…本日は麻酔を打ちました。これだけは、テンションだだ下がり。だって夕飯がしばらく、食べられないんだもの。健康は口の中から。病のすべては口からだと思っているほど、『難なく美味しく食べる』が、どれだけ大切なことか？舌がん経験後 嫌になるぐらい実感しました。後悔は先に立たず。口の中の病気は、もう2度と患いたくない！」と、この日の治療を振り返った。

この投稿には「説得力あるお言葉ですね」「通院やその他のメンテナンスは、安心して活動するためには欠かせませんね」など、共感のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）